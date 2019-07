Una Vita | trame al 13 luglio | Flora avvelena Pena | Diego indaga sul parto di Blanca

Una Vita - anticipazioni : DIEGO ritrova il cadavere di JAIME e… : Per quanto tempo DIEGO (Ruben De Eguia) resterà all’oscuro della morte del padre JAIME (Carlos Olalla)? Per avere la risposta bisognerà prestare attenzione a quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tutto partirà infatti quando il giovane Alday capirà che il piccolo Moises è ancora vivo e, insieme all’amata Blanca (Elena Gonzalez), farà il possibile per ritrovarlo… Una Vita, news: DIEGO segue le tracce di ...

Anticipazioni Una Vita al 12 luglio : Blanca potrebbe rifugiarsi in convento : Arrivano interessanti novità dalle Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana. Dall'8 al 12 luglio la telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, mentre si sposterà su Rete 4 per il tradizionale appuntamento del sabato sera. Ciò permetterà un ampio sviluppo delle trame che si concentreranno ancora sullo stato d'animo di Blanca, alle prese con le pressioni della 'bigotta' Cristina. Quest'ultima ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Leonor sconvolta - lascia Inigo. Ecco perché... : Una verità sconvolgente sul passato di Inigo spingerà la Hidalgo a pensare di chiudere la relazione con il finto Cervara. Scopriamo cosa accadrà...

Una Vita : anticipazioni puntata di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni puntata 758 di Una VITA di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2019: Flora non intende vendere la pasticceria… Susana va da Ursula per proporre alla devota Cristina Novoa di vendere le immaginette della santa nella sua sartoria; la Dicenta, però, non le permette l’incontro con la mistica… Paquito vede Flora triste e scoraggiata, così cerca di darle conforto… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

Una Vita Anticipazioni 3 luglio 2019 : Flora si innamora di Paquito : Flora comincia a provare dei sentimenti forti per il gentile vigilante notturno, che la consola quando la vede triste per la vendita della Deliciosa.

Una Vita - spoiler al 13 luglio : Blanca vuole entrare in convento - Ursula uccide Aurelia : Non mancheranno colpi di scena, negli episodi italiani della soap “Una Vita” in onda la prossima settimana. Gli spoiler segnalano che Blanca Dicenta assalita dai sensi di colpa per aver tradito il marito Samuel Alday, prenderà una drastica decisione. La figlia di Ursula completamente plagiata dalla fanatica religiosa Cristina Novoa, dirà ai suoi familiari di voler diventare suora. La contadina Aurelia invece dopo aver confessato a Diego Alday ...

Una Vita - prossima settimana : Blanca vuole entrare in convento - Ursula uccide Aurelia : Non mancheranno colpi di scena, negli episodi italiani della soap “Una Vita” in onda la prossima settimana. Gli spoiler segnalano che Blanca Dicenta assalita dai sensi di colpa per aver tradito il marito Samuel Alday, prenderà una drastica decisione. La figlia di Ursula completamente plagiata dalla fanatica religiosa Cristina Novoa, dirà ai suoi familiari di voler diventare suora. La contadina Aurelia invece dopo aver confessato a Diego Alday ...

Una Vita - Felipe vicino alla sua nuova domestica : lei nasconde un segreto : Anticipazione Una Vita, Felipe ha una nuova domestica: l'avvocato non sa tutta la verità La situazione ad Acacias, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita, si stanno complicando sempre di più. Sono diversi i personaggi che cadono vittime di un piano messo in atto da Genoveva e Ursula. La prima non è altro che

Una Vita Anticipazioni 2 luglio 2019 : Arturo si sente male : Arturo accusa un capogiro improvviso e la sua salute sembra essere compromessa. Per non preoccuparla, il colonnello decide di non dire nulla a Silvia dei suoi problemi alla vista.

Anticipazioni Una Vita dall'8 al 13 luglio : Ursula strangolerà Aurelia : Una Vita, la soap iberica che ha appassionato milioni di italiani, continuerà a fare compagnia anche per la settimana dall'8 al 13 luglio. Ursula strangolerà Aurelia In attesa di sposarsi con Arturo, Silvia accetterà a malincuore di stare a casa di Celia e Felipe. L'occasione sarà sfruttata da Esteban che, essendo innamorato di lei, racconterà alla donna il passato di Arturo con sua figlia Elvira per tentare di farle cambiare idea. Cristina ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 8 a sabato 13 luglio 2019: Seppur a malincuore, Silvia accetta di trasferirsi a casa di Celia e Felipe in attesa di celebrare il suo matrimonio con Arturo. Esteban, innamorato della donna, approfitta della situazione venutasi a creare per spifferare alla Reyes il passato burrascoso del Valverde con la figlia Elvira (particolari di cui lei era peraltro già a conoscenza). Leonor trova un ...

Una Vita - trame spagnole : Samuel perdona Diego prima di morire tra le braccia di Genoveva : La morte di Samuel Alday sarà un evento tragico che caratterizzerà le nuove puntate spagnole di Una Vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Il fratello di Diego verrà ucciso nel tentativo di difendere sua moglie Genoveva Salmeron dalla furia di Cristobal. Una Vita: Genoveva minacciata da Cristobal Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su in Italia, si soffermano su un'inaspettata ...