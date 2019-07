Sea Watch 3 | agguato a Sergio Mattarella | Carola Rackete libera | poi insulti

Gianluca Grignani insorge sul caso Sea Watch : "Una colletta per aiutare chi viola la legge..." - : Serena Granato Il caso politico della "Sea Watch 3" continua a dividere l'opinione del web: il cantautore Gianluca Grignani ha condiviso un post contenente un messaggio che contesta la colletta pro Carola Rackete Continua a dividere l'opinione pubblica il caso politico di "Sea Watch 3" nel porto di Lampedusa. Nella notte dello scorso 29 giugno, la capitana del natante ha deciso di forzare il blocco per entrare nel porto di Lampedusa, ...

Sea Watch - Carola Rackete : a breve la decisione del giudice : Sea Watch, Carola Rackete: a breve la decisione del giudice Dopo essere stata ascoltata ieri dal gip, la comandante della nave è in attesa della decisione sul fermo. Il procuratore di Agrigento Patronaggio stamattina in Senato: "Il pericolo maggiore per l'Italia sono gli sbarchi fantasma" Parole chiave: ...

“Carola ha salvato vite umane - l’Ue dovrebbe lodarla” : il racconto di un migrante della Sea Watch 3 : Khadim Diop, ha 24 anni, viene dal Senegal ed era a bordo della Sea Watch 3. "L'unica cosa di cui avevamo paura era di essere riportati il Libia. Non è stato facile, ma questa donna, il capitano Carola Rackete, ci ha dato coraggio, non si è mai arresa". Matteo Salvini? "In parte ha ragione, vuole che l'Europa faccia la sua parte".Continua a leggere

Politica e fake news : dai funerali di Riina alla Sea Watch - quando le bufale scendono in politica : L’ultimo caso di fake news che mette nel mirino la politica, con il solo obiettivo di denigrare i protagonisti, è legato al braccio di ferro tra il ministro dell’Interno...

Sea Watch 3 - anche il pm Guariniello contro la Germania : "Gli italiani hanno scontato la pena - i tedeschi no" : Raffaele Guariniello è il magistrato che sostenne l'accusa nel caso Thyssen-Krupp nel processo che ne seguì e ottenne sei condanne per omicidio colposo, inflitte ai massimi dirigenti dell'azienda. Oggi, terminata la sua esperienza in magistratura, è presidente della commissione sull'amianto istituit

Sea Watch - l'ex magistrato Nordio contro Carola : 'In altri Paesi le sarebbe andata peggio' : Non si spegne l'eco relativa alla nave Sea Watch e all'azione messa in atto dal capitano Carola Rackete. La donna tedesca, al comando dell'imbarcazione della Ong, si è resa responsabile di una serie di manovre che secondo le accuse avrebbero violato diversi codici e leggi: da quello marittimo, passando per le ultime norme contenute nel decreto sicurezza voluto fortemente da Matteo Salvini. Presto la posizione della Rackete dovrà essere ...

Sea Watch 3 - assist del pm Patronaggio a Carolina Rackete : "I porti libici non sono sicuri" : La procura di Agrigento indaga su Carola Rackete, la capitana-pirata della Sea Watch. E nel frattempo da Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento a capo dell'inchiesta, arriva un assist proprio alla ragazza tedesca. Nel corso di un'audizione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, infat

Decreto sicurezza Sea Watch : cosa dice il testo approvato e sanzioni : Decreto sicurezza Sea Watch: cosa dice il testo approvato e sanzioni In questi giorni stanno tenendo banco le vicende della Sea Watch e del suo ingresso senza autorizzazione in acque italiane. Vediamo cosa dice il Decreto sicurezza bis (D.L. n. 53 del 2019), approvato qualche settimana fa dal Consiglio dei Ministri. Ciò dato che, per la prima volta, le sue disposizioni potrebbero essere applicate proprio per il comportamento della ONG ...

Migranti - Sea Watch attacca : metterà in mare un'altra nave : Andrea Indini La Sea Watch 3 è sotto sequestro ed è stata portata al porto di Licata. Ma la Ong è pronta a tornare a recuperare i Migranti con un'altra nave La nave Sea Watch 3 sta lasciando Lampedusa, quando i vertici dell'ong tedesca lanciano una nuova sfida allo Stato italiano e all'Unione europea. In risposta alla decisione della procura di Agrigento di mettere sotto sequestro l'imbarcazione, dopo che la comandante Carola Rackete ...

Sea Watch : “Pronti a tornare in mare con un’altra nave”. Nelle prossime ore la decisione sull’arresto : Sea Watch, durante una conferenza stampa, attacca Salvini: "Se parliamo di chi sfugge alle accuse allora non è Carola Rakete ma Matteo Salvini che in casi simili si è sottratto alle inchieste giudiziarie utilizzando l'immunità parlamentare". E si dice pronta a tornare in mare, anche con un'altra imbarcazione, se Sea Watch 3 è sotto sequestro.Continua a leggere

Quelle minacce alla capitana della Sea Watch su cui nessuno sta indagando : Ci sono gli insulti, le minacce, i video, le voci, ma nessuno ancora sta indagando per capire chi ha urlato sulla banchina di Lampedusa contro la capitana Carola Rackete mentre stava attraccando con la nave e il suo carico di persone da portare in salvo. ...

Mentre tutti pensavano alla Sea Watch - sulle coste arrivavano 200 migranti : Mentre gli occhi di tutti erano fissi sulla Sea Watch, ferma a poche miglia da Lampedusa, decine e decine di migranti arrivavano sulle coste italiane grazie agli 'sbarchi fantasma'. A lanciare il monito è il Procuratore della Repubblica del tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha parlato davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Negli stessi giorni del braccio di ferro tra ...

Carlo Lucarelli : "Ho una famiglia mista. Vivo con paura il clima che si respira. La SeaWatch? Battaglia di propaganda" : “Visto che esiste il fascismo, ha senso essere antifascisti”, parola di Carlo Lucarelli. Lo scrittore simbolo del noir italiano ha concesso una lunga intervista a Rolling Stone, raccontando il suo mestiere, parlando dell’era dei social network e dicendo sulla politica nostrana e sul clima di intolleranza che si respira nel nostro Paese.Toccando il tema intolleranza, Carlo Lucarelli ha espresso preoccupazione per la sua ...