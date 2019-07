NBA – Kemba Walker e i motivi dell’addio agli Hornets | “ai Celtics storia e titoli

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019)lascia gliper trasferirsi ai: il playmaker del Bronx vuole giocarsi le sue chance di competere ai massimi livelli Si aspettava un massimo salariale che non è arrivato, la decisione consequenziale è stata semplice: addio., volto deglida diverse stagioni a questa parte, era pronto a mettersi d’accordo con la franchigia del Nord Carolina evitando di richiedere il max contract (221 milioni per 5 anni) al quale avrebbe avuto diritto dopo essere stato inserito nel terzo quintetto All-NBA, ‘accontentandosi’ del massimo salariale da 191 milioni. A suo modo pur sempre un sacrificio, che glihanno preferito non accontentare per non intasare il cap. Non guadagnare il massimo e non competere a grandi livelli? No grazie, la risposta diche ad ESPN ha spiegato le ragioni del suo trasferimento ai: “si tratta della mia ...

