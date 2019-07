LIVE Berrettini-Bedene | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 6-2 0-1 | il romano vince

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima al corpo per il tennista laziale. 15-15 Si caricasottorete. 0-1 Se la cava al servizio il tennista sloveno. 40-40 Back insidioso ed errore del nostro portacolori. 30-40 Palla break! Doppio fallo dello sloveno. 30-30 Tocco delizioso per la palla corta di. 15-30prova a chiudere al corpo sottorete: errore banale. 0-15 Rovescio stupendo sulla linea del. INIZIO QUARTO SET 15.23 Ottimo terzo set diche domina anche il terzo parziale grazie alla solidità al servizio, come dimostrato nell’ultimo game annullando 4 palle break, e in risposta, strappando due volte il servizio. FINE TERZO SET 6-2 Scappa via il rovescio e terzo set per! Match in controllo! AD-40 Prima al corpo e set point. 40-40 Ancora un’ottima prima. 40-AD Scappa via il diritto: quarta palla ...

