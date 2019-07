Emma | J-Ax e gli altri che difendono la comandante Carola e raccolgono insulti

Sea Watch : Emma Marrone difende Carola ma viene travolta dagli insulti sui social : Attorno al caso Sea Watch si sono levante tante voci. L'atto di Carola Rackete di forzare il blocco navale italiano, con tanto di manovra che avrebbe messo in pericolo gli uomini a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, ha generato reazioni e pensieri differenti: c'è chi ritiene il gesto del capitano tedesco un qualcosa che si macchia del crimine di violare le leggi sia marine che italiane e chi, invece, sostiene che la scelta di non ...

Bruno Tabacci - nove partiti e mille poltrone ma sempre meglio di Emma Bonino : Bruno Tabacci, chi è costui? O meglio, a che partito appartiene? Domanda impegnativa, alla quale forse solo l' interessato non faticherebbe a rispondere. Già perché, nato democristiano, l' ex presidente della Regione Lombardia dei tempi in cui gli elettori non si sceglievano direttamente il proprio

«I Migliori Anni» : Emma Marrone debutta come attrice. Le foto dal set : I Migliori anni: Emma MarroneI Migliori anni: Emma MarroneI Migliori anni: Emma MarroneI capelli bruni, la frangetta sulla fronte e l’aria imbronciata di chi cerca il proprio posto nel mondo. È così che si presenta Emma Marrone nelle prime immagini de I Migliori anni, il film di Gabriele Muccino che segna il suo debutto sul grande schermo. A condividere gli scatti via social è lo stesso regista, orgoglioso della sua scelta: «Oggi Emma ...

Emma - Biondo e Arisa a Festival Show a Chioggia : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Chioggia. La seconda tappa dello Show itinerante dell'estate si terrà il prossimo 6 luglio a Isola dell'Unione. Festival Show compie 20 anni e riparte da Padova, dove è attesa la prima tappa della nuova tournée estiva il prossimo 30 giugno. La seconda tappa in programma è fissata per il 6 luglio a Chioggia alle ore 21.00. Tra gli ospiti attesi sul palco ci sono Emma & Biondo, in radio ...

Biondo e Emma si sono lasciati/ 'Non stiamo più insieme - ma ci vogliamo bene' : Biondo e Emma Muscat si sono lasciati, per la seconda volta. Dopo un anno e mezzo d'amore, arriva l'annuncio ufficiale dei due cantanti.

AuriEmma su Tuttosport : “C’è il timore che Sarri voglia Koulibaly alla Juve” : Su Tuttosport, Raffaele Auriemma parla dell’arrivo di Sarri alla Juventus spostando l’ottica dalla “questione morale” al mercato. A Sarri sono sempre piaciuti Hysaj e Koulibaly. Ed è proprio il futuro di Kalidou a preoccupare i tifosi del Napoli. “E’ forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli. Ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas ...

Stroncò Emma Dante E non gli piacevano le cantanti «in carne» - : Piera Anna Franini «Sa, essere fiorentino non è uno scherzo». Allude al temperamentino impegnativo? «Il fiorentino è snob, ha la bocca serrata, il sopracciglio arcuato...» spiegò, Franco Zeffirelli, in uno degli ultimi incontri nella bella casa di Roma. La casa degli artisti, perché da qui passarono tutti: da Maria Callas a Francis Coppola, Al Pacino, Leonard Bernstein, la grande amica Maria Callas fino a Liz Taylor. Già, l'attrice ...

AuriEmma : “Nel weekend può arrivare un nuovo acquisto! I dettagli” : Auriemma riferisce alcuni aggiornamenti dell’affare Augustin Almendra Radio Marte, il direttore Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ha riferito importanti aggiornamenti di calciomercato in particolar modo su Agustin Almendra. Queste le sue dichiarazioni: “Si tratta di un operazione che il Napoli vorrebbe chiudere al più presto. Negli ultimi due giorni ci sono stati nuovi contatti ...

L’idea del suicidio - gli antidepressivi e la vergogna agli occhi dei suoi figli : la tragica storia di Emmanuel Eboué : L’ex giocatore dell’Arsenal ha rivelato retroscena shock degli ultimi suoi anni di vita, caratterizzati da situazioni davvero complicate da superare Una carriera ricca di successi, seguita da un declino lento e inesorabile che ha inghiottito totalmente Emmanuel Eboué. Sette anni con la maglia dell’Arsenal addosso, una finale di Champions League sfiorata e tante vittorie, prima di trasferirsi per quattro stagioni al ...

Emma Marrone con Claudio Santamaria sul set de I Migliori Anni : “Sto scoprendo lati di me stessa che ignoravo - è tutto incredibile” : Emma Marrone con Claudio Santamaria sul set de I Migliori Anni: le prime foto sono state condivise direttamente dal regista del film, Gabriele Muccino, che ha voluto fortemente la cantante italiana per una parte del suo prossimo film per il cinema. Tra gli attori protagonisti c'è Claudio Santamria, immortalato con Emma in una scena. “Ma che film è?", chiede ironicamente il regista sui social ma in realtà è già stato svelato tutto. Si tratta ...

Le prime foto di Emma Marrone attrice sul set de 'I migliori anni' di Muccino : Le riprese in corso a Roma. Il film, che segnerà il debutto al cinema della cantante, uscirà nel febbraio 2020