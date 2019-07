Bordoni | Roma discarica a cielo aperto | Governo deve intervenire

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019)– “L’emergenza rifiuti nella Capitale arriva anche all’Ordine dei medici, che lancia un allarme preoccupante sulle condizioni sanitarie della nostre citta’. Colonie di topi nei quartieri centrali e periferici, gabbiani che trovano nella mondezza il loro pasto, vermi vicino ai cassonetti.e’ ridotta a una, il, non si puo’ mettere a rischio la salute dei cittadini”. Cosi’, in una nota, Davide, consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. L'articoloproviene daDailyNews.

