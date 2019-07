Sondaggio Swg per Enrico Mentana | ennesimo record della Lega con il 38 per cento Divario

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega oltre il 37% - divario imbarazzante con Pd e M5s : Per Matteo Salvini la "fase di stanca" coincide con una escalation costante. Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia il nuovo record della Lega, che in una settimana senza grandi scossoni sale di un altro 0,3 e arriva ora alla cifra-monstre del 37,3 per cento. Dietro, aumenta il d

Sondaggio Swg per TgLa7 - record di Giorgia Meloni : sale al 6 - 7 per cento - calano Lega e M5s : Perde qualcosina la Lega - pur restando al 37 per cento - perde il M5s e pire il Pd, cresce invece di quasi mezzo punto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana in diretta in generale si nota un leggero calo di consensi per il governo gi

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Matteo Salvini "al massimo storico". Lega record - dramma Berlusconi : "Al massimo storico". Enrico Mentana introduce così il Sondaggio Swg per il TgLa7 del lunedì, e il record è di Matteo Salvini: la sua Lega, reduce da una doppia tornata elettorale (europee e amministrative) trionfale, alza ancora l'asticella e si assesta al 37,3%, + 0,6 rispetto a una settimana fa.

Silvio Berlusconi - il Sondaggio Swg per Mentana è un incubo : quanto perde in 7 giorni - quasi sorpasso Meloni : Per Forza Italia non sembra esserci futuro. Parola di sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che certifica il quasi avvenuto sorpasso di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sul partito di Silvio Berlusconi. A una settimana dalle elezioni europee, preso atto del volo apparentemente incontenibil

Sondaggio Swg per il TgLa7 di Mentana - la Lega fa la storia : nuovo - devastante balzo in avanti dopo le europee : Chi pensa che Matteo Salvini e Lega abbiano raggiunto il massimo con le elezioni europee del 26 maggio forse sbaglia, e di molto. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana delinea un nuovo, clamoroso balzo in avanti del Carroccio, che cresce ancora fino a raggiungere il 36,5 per cento. Leggi a

Sondaggio Swg per Tg La7 : dopo la Europee la Lega cresce ancora e tocca il 36 - 5% : cresce ancora la Lega. A una settimana dal voto europeo che ha certificato il sorpasso del Carroccio sul Movimento 5 Stelle, i consensi per il partito di Matteo Salvini continuano ad aumentare. Secondo il Sondaggio di Swg per il Tg di La7, la Lega oggi raccoglie il 36,5% dei voti, con un +2.2 rispetto alle elezioni Europee del 26 maggio scorso. Accrescono i loro consensi, ma in misura minore, il Partito Democratico, che sale al 23,5%, e il ...

Sondaggio Swg per La7 : dopo la Europee la Lega cresce ancora e tocca il 36 - 5% : cresce ancora la Lega. A una settimana dal voto europeo che ha certificato il sorpasso del Carroccio sul Movimento 5 Stelle, i consensi per il partito di Matteo Salvini continuano ad aumentare. Secondo il Sondaggio di Swg per il Tg di La7, la Lega oggi raccoglie il 36,5% dei voti, con un +2.2 rispetto alle elezioni Europee del 26 maggio scorso. Accrescono i loro consensi, ma in misura minore, il Partito Democratico, che sale al 23,5%, e il ...

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Sondaggio Swg di Mentana - il M5s recupera sulla Lega : staccati solo di 8 punti. E Berlusconi... : Si accorcia a soli otto punti il distacco tra Lega e Movimento Cinque Stelle secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto a sette giorni fa, il partito di Matteo Salvini ha perso quasi un punto percentuale, scendendo quindi al 30,7%. Di pari passo è stata invece la cr

Luigi Di Maio - il Sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : 'Il 58% e il 71%' - scacco matto ai 5 Stelle : Uso strumentale della cronaca in campagna elettorale, certo, ma se arriva da un alleato di governo fa decisamente più male. E così Salvini risponde ai 5 Stelle con un sondaggio Swg che li mette in ...

Luigi Di Maio - il Sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : "Il 58% e il 71%" - scacco matto ai 5 Stelle : Da qualche settimana il Movimento 5 Stelle sta picchiando durissimo Matteo Salvini sul tema della sicurezza, con toni esasperati nelle ultime ore da Roberto Fico e Nicola Morra, rispettivamente presidente della Camera e presidente della Commissione Antimafia, che hanno puntato il dito contro il capo