Sempre caro mi fu quest’ermo lido

ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nella frescura dell’alba, non era difficile sorprenderli in controluce mentre con un largo e studiato gesto, dalla riva, lanciavano la rete verso le acqua basse: una maniera di pescare con una rete chiamata rezzaglio, ma anche sparviero, per catturare pesci che difficilmente avrebbero abboccato all’

zazzatweet : Caro Nicchi, sono favorevole all'introduzione degli arbitri stranieri in Serie A. Comincerei dalla brasiliana Ferna… - PicchiEnrico : RT @zazzatweet: Caro Nicchi, sono favorevole all'introduzione degli arbitri stranieri in Serie A. Comincerei dalla brasiliana Fernanda Colo… - LuigiN_0112 : RT @zazzatweet: Caro Nicchi, sono favorevole all'introduzione degli arbitri stranieri in Serie A. Comincerei dalla brasiliana Fernanda Colo… -