Sandman di Neil Gaiman diventa una serie tv Netflix

(Di lunedì 1 luglio 2019) Momento magico per, che dopo aver visto American Gods e Good Omensretv (Amazon Prime Video), potrebbe vedere finalmente realizzato anche l'adattamento tv di. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter (tra le fonti più che attendibile della notizia),, il celebre fumetto di, diventerà presto unatv di. Secondo le fonti,e Warner Bros. Television hanno stretto un «grosso accordo finanziario», che ancora non è stato commentato dai diretti interessati, poiché non ancora formalmente. Sempre stando alle fonti,viene descritta come «latv più costosa mai realizzata da DC Entertainment». Per ora, del progetto sono noti solo alcuni dettagli, molto interessanti: lo showrunner sarà Allan Heinberg, nome importante nel cinema (è lo sceneggiatore ...

