Ponte Morandi | video del crollo sostiene l' ipotesi dell' accusa | corrosione deicavi interni

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per la prima volta la Guardia di Finanza di Genova ha reso pubblico unin cui si vede con chiarezza il drammatico momento deldeldi un anno fa. Basandosi sulle immagini, gli esperti hanno potuto affermare che lesono del tutto fondate. Emergono nel frattempo nuovi dettagli preoccupanti. A quanto sembra, sin dagli anni 80 si vociferava di una possibile demolizione del, ma poi Autostrade per l'Italia aveva deciso di mettere in atto dei lavori di ristrutturazione. Lavori, però, che a causa di continui rinvii non sono mai stati conclusi, con le tristi conseguenze che ora conosciamo....

Mov5Stelle : Come Governo abbiamo il dovere di sottrarre le autostrade italiane dalle mani di chi ha guadagnato cifre mostruose… - Agenzia_Ansa : Autostrade, per Commissione Mit grave inadempimento. Relazione su Ponte Morandi, giusta la revoca della concessione… - fattoquotidiano : Autostrade, Toninelli: “Da parere tecnico emerge grave inadempimento” nella manutenzione del Ponte Morandi -