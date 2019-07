Meteo Alto Adige | Giugno torrido | mai così caldo dal 2003

Previsioni Meteo - ondata di caldo in Alto Adige : previsti +40°C - temperature elevate anche di notte : Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai +40°C, l’ondata di caldo è destinata, stando alle Previsioni del Servizio Meteo provinciale, a proseguire anche nei prossimi giorni e non sono previsti fenomeni temporaleschi. Nei comprensori di Bolzano, della Bassa Atesina e della Val d’Isarco sono previste temperature elevate anche nel corso della notte. Per questo motivo, la Protezione civile offre una serie di ...

Allerta Meteo - altro che “stagione estiva” : maltempo estremo al Nord - alto rischio grandine e tornado : La stagione estiva che inizia ufficialmente oggi, nel giorno del Solstizio d’Estate, sarà pesantemente compromessa dal maltempo nelle sue prime 24 ore al Nord Italia. I primi violenti temporali hanno già colpito Torino, scatenando fenomeni estremi: il capoluogo piemontese è stato imbiancato dalla grandine con 72mm di accumulo pluviometrico e un calo termico improvviso da +28°C a +14°C in poche ore, nel primo pomeriggio di oggi (foto e ...

Meteo - gran caldo in Lombardia - temperature oltre i +30°C : a Milano presi d’assalto parchi - fontane e gelaterie [FOTO e DATI] : Giornata di super caldo su gran parte del Paese da Nord a Sud. Se tra Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata ci sono temperature di +39°C, non si può certo dire che in Pianura Padana si stia più di tanto al fresco. In particolare, in Lombardia si registrano ancora temperature oltre i +30°C. A Milano, l’ondata di caldo ha costretto residenti e turisti a cercare ogni modo possibile per avere un po’ di refrigerio. E così, come mostrano le foto ...

Meteo Alto Adige : con il caldo inizia lo scioglimento della neve : In Alto Adige, dove fino a pochi giorni fa l’inverno era ancora protagonista, è iniziato lo scioglimento della neve in quota: il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha spiegato che lo zero termico attualmente si trova a 3.800 metri e con queste temperature si sciolgono circa 10 cm di neve al giorno. Considerando che a 2.800 metri attualmente il manto nevoso misura ancora 2,40 metri, certamente il processo sarà lungo. L'articolo Meteo ...

Meteo - esplode l'estate ma resta alto il rischio temporali : Inizio di settimana con l'Italia divisa in due: sole e caldo al Nord, ancora rovesci al Sud specie nel pomeriggio. Nel weekend ondata di temperature africane soprattutto sulla costa tirrenica e nelle isole

Meteo Alto Adige : nel weekend primo anticipo d’estate : Dopo settimane di temperature al di sotto della media, in Alto Adige inizia a vedersi il primo anticipo d’estate: durante il fine settimana è previsto tempo soleggiato con temperature fino a +30°C. Lunedì si prevede sole con rialzo delle temperature. In montagna invece resiste il clima invernale. I passi Stelvio e Rombo restano chiusi per pericolo valanghe. L'articolo Meteo Alto Adige: nel weekend primo anticipo d’estate sembra ...

Meteo - il maltempo scivola verso il Centro/Sud : doppia tromba d’aria a Montalto di Castro [VIDEO] : Il vortice ciclonico arrivato dall’oceano atlantico settentrionale continua a provocare forte maltempo al Centro-Nord. In particolare, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, si sono verificate due trombe d’aria, molto vicine l’una all’altra e soprattutto intorno ad un gruppo di case, come potete vedere dal video in fondo all’articolo. Due vortici così vicini non sono di certo un fenomeno comune. Dalle immagini sembra che ...

Ribaltone Meteo : arriva l’estate. Ecco quando diremo addio a pioggia e freddo : Calendario a parte, di fatto la primavera non si è vista né sentita in questo 2019. Ma dopo un mese di maggio caratterizzato in gran parte da freddo, pioggia e temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell’Italia. Belle notizie sul fronte meteo: l’estate sta finalmente arrivando, anche se dovremo pazientare ancora qualche giorno. Sì, perché l’avvio di settimana sarà ancora all’insegna del ...

Meteo Alto Adige : passi bloccati da muri di neve di 12 metri : In Alto Adige le intense nevicate fuori stagione hanno costretto a posticipare le aperture dei principali passi: si sta lavorando sul passo Rombo, al confine con l’Austria, sul passo Stelvio, passo Stalle e passo Pennes. La neve si è accumulata fino a creare muri di 10-12 metri. La strada di Passo Rombo, che collega l’Alto Adige con il Tirolo, è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile: frese e pale ...

Meteo - freddo in Trentino Alto Adige : temperature inferiori alla media - nuova perturbazione in arrivo : Il Trentino Alto Adige oggi si sveglia con sole, vento fresco e temperature inferiori alla media stagionale, dopo la neve sulle montagne e la pioggia dei giorni scorsi e prima di una nuova perturbazione prevista da giovedì. Trento e Bolzano oggi hanno fatto registrare +10°C, Rovereto ed Arco +12°C, Merano +11°C, Bressanone +9°C. A Dobbiaco, Monguelfo e Solda in Alto Adige si sono rilevati -2°C. Sulle montagne, la stazione di rilevamento posta ai ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo Alto Adige : la primavera tarda ad arrivare - piogge nel weekend : In Alto Adige la primavera fatica a decollare, anche se il servizio Meteo provinciale prevede una breve tregua: “La perturbazione si sposterà verso est permettendo un progressivo miglioramento del tempo“. Oggi, “da ovest le condizioni tenderanno a migliorare con schiarite. Nel pomeriggio il tempo sarà variabile con sole e nubi accompagnate da qualche rovescio. Temperature massime tra +13°C e +20°C.” Venerdì, prosegue il ...