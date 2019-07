inmeteo

(Di lunedì 1 luglio 2019) Unè divampato dopo le 10 di stamattina a, in provincia di Rimini, presso un. Le fiamme sono divampate all'ultimo piano della struttura, l'albergo Augustus,...

InMeteo : NEWS: Grosso incendio in Hotel a Misano Adriatico: diversi feriti - Notiziedi_it : Ostia, grosso incendio di sterpaglie: alta colonna di fumo visibile da chilometri - pisaonline : LUNIGIANA. Un incendio è divampato attorno alle 13.30 a Casola in Lunigiana in località Luscignano bruciando già… -