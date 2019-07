European Games 2019 | il bilancio in vista di Tokyo 2020 Karate e ginnastica in salute | è

Ginnastica artistica - European Games 2019. Marco Lodadio : “L’oro ha un sapore diverso - spero di essere un riferimento” : Domenica indimenticabile per Marco Lodadio che ha vinto la medaglia d’oro agli European Games 2019, il Cavaliere del Castello non ha deluso le aspettative della vigilia e ha trionfato agli anelli. Il laziale ha completato la sua scalata personale dopo essersi messo al collo il bronzo ai Mondiali dell’anno scorso e all’argento agli Europei di due mesi fa. Il 26enne ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky ...

Badminton - European Games 2019 : la Danimarca conquista entrambi i singolari : Assegnati gli ultimi tre titoli del Badminton agli European Games di Minsk: nei due singolari titoli alla Danimarca con Anders Antonsen e Mia Blichfeldt, mentre nel doppio misto trionfano i britannici Lauren Smith/Marcus Ellis. Di seguito tutti i risultati delle finali odierne ed i medagliati dei vari tabelloni. Singolare maschile – Finalissima Anders Antonsen (Danimarca, 2) b. Brice Leverdez (Francia, 4) 21-19 14-21 21-10 Medaglie di ...

Medagliere European Games 2019 : Italia a quota tredici ori - gli azzurri chiudono al quarto posto : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere FINALE European Games ...

Karate - European Games 2019 : Luca Maresca si prende l’oro nei -67 kg! Angelo Crescenzo di bronzo nei -60 kg : Altri due azzurri salgono sul podio nel Karate agli European Games di Minsk (Bielorussia). Al termine delle due giornate di gare alla Chizhovka Arena, il bottino dell’Italia è di sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. Andiamo quindi a scoprire i risultati delle ultime categorie di peso del kumite. Nei -67 kg Luca Maresca conquista la medaglia d’oro. Il 25enne nativo di Napoli, dopo l’argento ottenuto quattro anni fa a Baku, riesce ora ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : assegnati gli ultimi sei titoli - argento per Marta Cavalli - bronzo per Miriam Vece : assegnati gli ultimi sei titoli del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: per l’Italia arrivano due medaglie, ovvero l’argento nell’inseguimento femminile di Marta Cavalli ed il bronzo nei 500 metri a cronometro femminili di Miriam Vece. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni in Bielorussia. Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri a cronometro femminili: l’azzurra in finale fa segnare ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Carlo Macchini sesto alla sbarra - sfuma la medaglia per l’azzurro : Carlo Macchini non è riuscito nell’impresa di conquistare una medaglia agli European Games 2019, competizione multisportiva che si conclude oggi a Minsk (Bielorussia). L’azzurro si era presentato alla Finale di Specialità alla sbarra forte del primo posto in qualifica ma oggi il marchigiano non è riuscito a eseguire l’esercizio perfetto, ha commesso delle sbavature e si è dovuto accontentare del sesto posto (ultimo, gli atti ...

Medagliere European Games 2019 : Italia a quota dodici ori - azzurri al quarto posto : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Lotta - European Games 2019 : assegnati gli ultimi titoli della greco-romana - chiusa la rassegna bielorussa : Ultima giornata di finali agli European Games per la Lotta: assegnati i titoli nelle categorie -87 kg, -97 kg e -130 kg della greco-romana: ori ad Armenia, Ucraina e Bielorussia. Argenti a Georgia, Azerbaigian e Bielorussia, bronzi per Russia (2), Azerbaigian, Norvegia, Polonia ed Ungheria. Lotta greco-romana Nella categoria -87 kg oro all’ucraino Zhan Beleniuk, che in finale supera l’azero Islam Abbasov ai punti per 3-1, bronzi al ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Miriam Vece è di bronzo sui 500 metri a cronometro femminili : Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri a cronometro femminili del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra in finale fa segnare 34″151 e si arrende soltanto alla russa Daria Shmeleva, la quale vince nettamente in 33″209, ed all’ucraina Olena Starikova, seconda in 33″389. L’italiana sale sul podio in virtù della prova sotto le attese della russa Nataliia Antonova, che, dopo ...

Medagliere European Games 2019 : Italia a quota dodici ori - azzurri al quarto posto. Volata per il podio con l’Ucraina : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Boxe - European Games 2019 : Cakiroglu - Potkonen e Price vincono i tre ori femminili dell’ultima giornata : Si sono conclusi gli European Games di Minsk per quel che riguarda la Boxe al femminile. Si sono disputate tre finali, almeno secondo il programma originario, ma di queste tre soltanto due hanno visto la luce sul ring della capitale bielorussa. PESI PIUMA (51 kg) Buse Cakiroglu, dopo una prima ripresa un po’ opaca, riesce a ribaltare la situazione nel secondo e nel terzo round contro la russa Svetlana Soluianova e a prendersi l’oro ...

European Paralympic Youth Games in Finlandia : bene gli italiani in atletica e nuoto : Sono cinquantotto i giovanissimi e promettenti atleti, di età compresa tra i 13 e i 23, che da giovedi 27 giugno scorso fino alla data odierna, sono stati inviati dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a rappresentare il nostro Paese agli European Paralympic Youth Games 2019 in 8 discipline sportive "speciali", a Pajulahti, Finlandia: atletica leggera, nuoto, basket in carrozzina (wheelchair basket), tennistavolo, boccia, goalball, judo e ...

Medagliere European Games 2019 : Italia a quota undici ori - azzurri al quarto posto - è sfida contro l’Ucraina : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Ginnastica artistica - MAGO COSMICO : Marco Lodadio conquista l’oro agli European Games - show da sballo sugli anelli : Il Cavaliere del Castello non delude mai, ogni volta che sale sull’attrezzo riesce a essere imperiale e a spiccare il volo. Marco Lodaadio è stato COSMICO ancora una volta, ha messo tutti a sedere e ha impartito una sonora lezione di Ginnastica artistica a tutti gli avversari conquistando la medaglia d’oro sugli amati anelli agli European Games 2019, competizione multisportiva che si conclude oggi a Minsk (Bielorussia). Dopo il ...