Calciomercato Inter | ufficiale l’ingaggio di Diego Godin | l’uruguaiano ha firmato fino al

Calciomercato - le notizie di oggi -Il futuro di Higuain - attivissime Inter e Sassuolo - la Nazionale svincolati : JUVE TRA RABIOT, POGBA E… Higuain – In attesa di buone nuove per la questione De Ligt, i bianconeri si concentrano sul centrocampo. Per uno che arriva, Rabiot (sbarco a Torino e domani le visite mediche), un altro che potrebbe arrivare, Paul Pogba. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, il francese ha fatto sapere al Manchester United di non essere intenzionato a proseguire il ‘matrimonio’, i Red Devils hanno ...

Calciomercato Inter - ecco l’esterno di Conte : arriva Lazaro - domani visite mediche : Tutto pronto per l’arrivo all’Inter di Valentino Lazaro. E’ l’esterno richiesto da Conte le cui trattative vanno avanti da un po’. Il calciatore domani svolgerà le visite mediche di rito e successivamente metterà la firma sul contratto. All’Herta Berlino, proprietaria del cartellino, andranno 22 milioni più bonus. L’austriaco può coprire tutta la fascia ed è perfetto, per caratteristiche, per il ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l’arrivo di Sala dall’Inter : Cisco in prestito al Pescara : Calciomercato Sassuolo – Il Sassuolo ha ufficializzato una operazione in entrata e una in uscita: il club neroverde ha prelevato dall’Inter a titolo definitivo il difensore classe ’99 Marco Sala. Il promettente giovane arriva nell’ambito della cessione di Sensi ai nerazzurri. Lascia l’Emilia invece l’attaccante del 1998 Andrea Cisco, passato in prestito al Pescara.L'articolo Calciomercato Sassuolo, ...

Calciomercato Inter – Altro che Icardi - l’offerta arriva per Lautaro Martinez : proposta shock del Barcellona : Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai ...

Calciomercato Inter - prove d'intesa Dzeko-Lukaku : il bosniaco segue il belga sui social : E' un'estate rovente dalle parti di Appiano Gentile. Non solo dal punto di vista climatico, ma anche da ciò che sta per rivoluzionare l'Inter del mai domo Antonio Conte. Si continua a ballare sulle punte. Dal sempre più partente Maurito Icardi al possibile arrivo dei due bomber "di razza", Edin Dzeko - Romelu Lukaku. Indizi social Ed è proprio il bosniaco della Roma ad aggiungere un ulteriore tassello alle caldissime trame di Calciomercato. Il ...

Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per Hinteregger : Calciomercato Lazio – Si muove anche la Lazio sul Calciomercato, il club biancoceleste ha intenzione di rinforzarsi in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliore il risultato dell’ultimo campionato con un punto di partenza che è stata la vittoria della Coppa Italia. La dirigenza biancoceleste pensa intanto ad un ritorno di fiamma, si tratta di Martin Hinteregger, vecchio pallino della Lazio che però non è ...

Calciomercato - la Roma in pole per Barella e l’Inter può pagare la clausola di Pellegrini : La prossima settimana sarà molto probabilmente decisiva per il futuro del centrocampista Barella, vera e propria asta di Calciomercato per il calciatore ed a beneficiarne sarà proprio il club sardo che incasserà una cifra importante da spendere poi sul mercato. Sembrava praticamente fatta per il trasferimento all’Inter, accordi quasi totali raggiunti sia con il calciatore che tra i club poi l’inserimento della Roma che ha ...

Le notizie di Calciomercato - le trattative del giorno : il nuovo 11 dell’Inter - il futuro di Kean - Icardi e James : Destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Molto lontana l’idea di uno ...

Calciomercato Inter news/ Lukaku e Dzeko : tutto nei prossimi giorni - ultime notizie - : Calciomercato Inter news: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per gli arrivi ad Appiano di Lukaku ed Edin Dzeko, ultime notizie,

Calciomercato Inter - il nuovo 11 di Conte tra acquisti e obiettivi secondo Gazzetta [FOTO] : L’Inter inizia a prendere forma. E’ probabilmente la squadra di Serie A che, almeno finora, si è rinforzata maggiormente, andando ad aggiungere tasselli di una certa caratura come quelli di Godin e Sensi in seguito al già importante ingaggio di Conte. Ma non è finita qui: gli obiettivi sono tanti, tra centrocampo e attacco, e lo scopo e regalare la squadra quasi pronta al tecnico per l’inizio del ritiro. La Gazzetta ...

Calciomercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...

Calciomercato Inter - Nainggolan annuncia l’arrivo di Lukaku : L’Inter è molto attiva sul Calciomercato e si candida ad essere protagonista nelle prossima stagione, la dirigenza sta provando ad accontentare il tecnico Antonio Conte in ogni richiesta. Nel frattempo spunta un commento di Radja Nainggolan sul profilo Instagram di Romelu Lukaku, segno che la trattativa è vicina alla conclusione. L’attaccante belga del Manchester United ha pubblicato una foto della sua vacanza negli Stati ...

Calciomercato Inter - Agoumé è a Milano per le visite mediche : Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Lucien Agoumé all’Inter. Il calciatore, definito da molti il nuovo Pogba, è a Milano per svolgere le visite mediche. Classe 2002, il centrocampista arriva dal Sochaux per 4,5 milioni di euro. Intanto il suo agente Damiani è nella sede del club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.L'articolo Calciomercato Inter, Agoumé è a Milano per le visite mediche ...

Calciomercato Torino - idea Nainggolan : si tratta con l’Inter : Calciomercato Torino – Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Torino e Inter vicine all’accordo per il trasferimento sotto di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientra nei piani di Antonio Conte per i suoi limiti caratteriali. I nerazzurri, che devono snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, sarebbero disposti a cedere il giocatore anche in prestito.L'articolo Calciomercato ...