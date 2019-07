Calciomercato Cagliari | contropartita nell’operazione Barella | in arrivo Defrel

Calciomercato - le ultime trattative : Joao Pedro lascia il Cagliari - doppio colpo Sassuolo - via Gervinho : Il Calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League. doppio colpo per il Sassuolo di ...

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per Manolas. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo Bologna di Mihajlovic e i nomi del Cagliari per il dopo Barella e Joao Pedro : IL nuovo Bologna – I rossoblu hanno deciso di ripartire dal tecnico che li ha condotti alla salvezza dopo un cammino da grande nella seconda parte di stagione: Sinisa Mihajlovic. Con i dirigenti emiliani si lavorerà sulla rosa: non sono previste rivoluzioni, partirà qualcuno con diverse richieste ma sarà sostituito con calciatori all’altezza. Certezza invece, molto probabilmente, per gente come Soriano, Palacio e Orsolini, punti ...

Calciomercato Cagliari – Si lavora per il dopo Barella e Joao Pedro - i nomi al vaglio [FOTO] : 1/13 Barella (Foto LaPresse/Massimo Paolone) ...

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri vuole Pogba. Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. E’ arrivata l’ufficialità. Il tecnico ora penserà al mercato e al nuovo piano in bianconero. Per il centrocampo piace Pogba. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace parecchio a Maran, e l’attaccante potrebbe rientrare nell’affare Barella, […] L'articolo ...

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri ufficiale domani? Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Domani potrebbe essere il giorno dell’attesissima fumata bianca dell’affare Sarri. Il tecnico, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni potrebbe firmare un triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Per il centrocampo piace anche Ndombele. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Cagliari - Cigarini rinnova : accordo via WhatsApp : Calciomercato Cagliari – Nell’era della tecnologia ci stiamo abituando a tutto. Ma un rinnovo di contratto via WhatsApp non l’avevamo mai visto. E’ quanto successo a Cigarini con il Cagliari. Lo scambio di messaggi tra il presidente Giulini e il regista è tutto in un tweet del patron rosso-blu intitolato “deal done”, affare fatto. Parte il presidente (in inglese): “Abbiamo un accordo?”. ...

Calciomercato domenica 8 giugno : Cagliari - spunta Eder. Juve-Sarri - ci siamo. Napoli su Lukaku : Calciomercato 9 giugno- Tutto pronto per le trattative di oggi domenica 9 giugno. Accordo imminente tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Barella. Cagliari: Barella ad un passo dall’Inter. Il club isolano incasserà circa 45 milioni di euro complessivi. spunta Eder come nuova contropartita tecnico. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione […] L'articolo Calciomercato domenica 8 giugno: Cagliari, spunta ...

Calciomercato Cagliari - i nomi per la fascia : Patric e Dimarco : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari programma il futuro. Dopo la salvezza raggiunta in campionato la dirigenza ha deciso di confermare l’allenatore Maran, continua dunque il progetto con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro anche sul fronte Calciomercato, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ per la fascia Dimarco potrebbe rientrare ...

Calciomercato - Lecce scatenato : chiesto Farias al Cagliari - sondaggio per Barrow : Calciomercato Lecce – Il Lecce fa sul serio dopo la promozione nel campionato di Serie A ed è letteralmente scatenato sul mercato con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Ecco il punto sulle trattative secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Abate è stato proposto e viene valutato, ancora presto per definire il colpo Dragowski per la porta, chiesto al Cagliari ...

Calciomercato Inter - incontro con il Cagliari per Barella : la richiesta del club rossoblù è altissima : Nel corso di una cena svoltasi ieri sera a Milano, Inter e Cagliari hanno cominciato a parlare di Barella, per il quale i rossoblù chiedono 50 milioni Trovato l’accordo con il giocatore nei giorni scorsi, l’Inter ha iniziato ufficialmente la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella, profilo individuato dal club nerazzurro per rinforzare il proprio centrocampo. LaPresse/Pennacchio Emanuele Nella serata di ieri c’è ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Affari Inter-Cagliari - Torino e Atalanta scatenate : trattative Calciomercato – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia. Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, ...