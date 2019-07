Alan Wake potrebbe arrivare anche su altre piattaforme non Microsoft

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Qualche ora fa vi abbiamo riportato che Remedy Entertainment è entrata in possesso sui diritti di pubblicazione di. Ora la compagnia ha affermato che l'iconica IPsunon.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net ecco le dichiarazioni dello studio guidato da Sam Lake:"L'unica cosa che vogliamo mettere in chiaro (ora che Remedy ha riottenuto i diritti su) è che ora potremmo portare la serie sunon. Al momento non abbiamo nulla da annunciare in quanto siamo tutti concentrati sulla pubblicazione di Control fissata per il 27 agosto."Leggi altro...

