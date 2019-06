Migranti | soccorso barcone con 55 persone A Lampedusa sbarcano in 11 | gli altri vanno a

Migranti - Musumeci : "Il soccorso in mare non si deve negare a nessuno" : Roberto Chifari Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso della manifestazione del suo movimento Diventerà Bellissima, a Palermo, ha spiegato la necessità di interventi da parte dell'Europa sui Migranti per frenare l'ondata sulla Sicilia Dal palco allestito a Palermo, il governatore della Regione siciliana Nello Musumeci, stringe le fila del suo gruppo politico, il movimento Diventerà Bellissima. Un'occasione ...

Migranti : Segre - 'mutuo soccorso verso chi è più debole' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Rivolgo un pensiero particolare a quei bambini nati da genitori stranieri che vanno a scuola e scoprono, nonostante tutto, di essere diversi. Noi cittadini abbiamo una grande fortuna e dovremmo sentirci responsabili. Il che significa mutuo soccorso verso chi è più deb

Migranti - Ong : “Chi sta al governo spende energie per ostacolare il soccorso di vite umane in mare” : Continua lo scontro tra Matteo Salvini e le Ong, all'indomani dell'approvazione del decreto sicurezza bis e del salvataggio, da parte della Sea Watch, di 43 Migranti che l'organizzazione rifiuta di riportare in Libia. All'intimidazione di rispettare le direttive del ministro leghista, Mediterranea Saving Humans risponde: "Non temiamo per noi, rispettiamo il diritto internazionale e italiano, ma siamo preoccupati perché chi sta al governo spende ...

La nave Sea Watch 3 ha soccorso 52 Migranti al largo della Libia : L’equipaggio della nave Sea Watch 3, che batte bandiera olandese e appartiene alla ong tedesca Sea Watch, ha fatto sapere di aver soccorso 52 migranti che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Le persone, ha spiegato l’account

Migranti - gommone in avaria con 100 persone a bordo. Ong : “Malta avvia un’operazione di soccorso” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, che starebbero intervenendo in questo momento.Continua a leggere

Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 Migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»

Migranti - barcone in difficoltà<br>Arriva in soccorso la Marina italiana : Aggiornamento ore 10:00 - Sarebbero finalmente arrivati i soccorsi al gommone in avaria al largo della Libia con una novantina di persone a bordo. È intervenuto il pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare perché le condizioni meteo stanno per peggiorare. Non ci sono ancora conferme di vittime a bordo. Alarm Phone insiste sul fatto che proprio la nave che è intervenuta sapeva del naufragio già da un giorno.A 24h da prima ...

Migranti - bambina di 5 anni morta su gommone al largo della Libia : 90 a bordo - nave italiana in soccorso : Una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo del gommone che da ieri mattina è alla deriva al largo della Libia senza che nessuna imbarcazione sia intervenuta in suo soccorso. È quanto...

Gommone con 80 Migranti al largo della Libia. L'allarme dell'Ong : "Nessun soccorso" : Un Gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, nessuno è ancora intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana che avrebbe il pattugliatore ‘Cigala Fulgosi’ a poca ...