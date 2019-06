In Olanda vince Vinales davanti a Marquez | subito fuori rossi

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - che bello vincere con Yamaha” : È un Maverick Viñales raggiante quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine del GP d’Olanda 2019, ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale, e non poteva essere altrimenti. Il centauro della Yamaha M1 si è costruito con grande merito il successo fin dal venerdì e conferma, dopo molti episodi sfortunati, che quando il feeling con la sua moto è alto riesce ancora a essere tra i piloti più devastanti dell’intero ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...

Moto2 - Baldassarri e Marquez si stendono a due giri dalla fine : Fernandez ne approfitta e vince il Gp d’Olanda : Il pilota spagnolo approfitta dell’incidente tra Baldassarri e Marquez andando a vincere il primo Gran Premio in carriera Prima vittoria in carriera in Moto2 per Augusto Fernandez, lo spagnolo si impone nel Gp d’Olanda di Moto2 sfruttando l’incidente avvenuto a due giri dalla fine tra Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri. Un successo fortunato ma comunque prezioso per il pilota del Pons Racing Team, che precede sul ...

Moto3 - Arbolino beffa Dalla Porta : l’azzurro vince il Gp d’Olanda e interrompe una singolare tradizione : Il pilota italiano supera il proprio avversario all’ultima curva, centrando così la seconda vittoria in stagione Dopo dodici vincitori diversi in Moto3, Tony Arbolino piazza il bis e interrompe questa singolare tradizione, centrando così la sua seconda vittoria stagionale. Il pilota italiano si prende il Gp d’Olanda di Moto3, superando all’ultima curva Lorenzo Dalla Porta, che comunque si consola andando a meno sette ...

Finisce ai quarti sogno Italia - Olanda vince 2-0 : Termina ai quarti di finale l'avventura ai Mondiali femminili dell'Italia di Milena Bertolini. Le azzurre si sono arrese all'Olanda per 2-0 grazie al gol al 70' di Miedema e di Van der Gragt all'80' entrambi di testa da calcio piazzato. Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa le olandesi hanno spinto di più e creato maggiori occasioni fino ai gol decisivi. La nazionale Oraje, campionessa d'Europa in carica, quindi sfiderà in semifinale la ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sarebbe bello tornare a vincere proprio qui ad Assen - ma non sarà facile” : Valentino Rossi torna non sul luogo del delitto come si dice nei libri gialli, bensì laddove ha vinto per l’ultima volta nella sua illustre carriera. Sono trascorsi ben due anni, però, da quel Gran Premio di Olanda 2017. Assen ha dolci ricordi per il nove volte campione del mondo che, quindi, farebbe carte false per tornare di nuovo sul gradino più alto del podio dopo una Assenza quanto mai allarmante. “Il digiuno non è solo mio, ...

Alex Marquez Moto2 - GP Olanda 2019 : “Sono determinato a vincere questo Mondiale - il futuro può aspettare” : Il digiuno di vittorie durato un anno e mezzo deve aver davvero ingigantito la determinazione di Alex Marquez che da quando si è sbloccato a Le Mans non ha più lasciato altro che le briciole ai suoi avversari, ritrovando la testa della classifica che ora lo vede con sette lunghezze di margine sullo svizzero Thomas Luthi e trentatré sul nostro Lorenzo Baldassarri. Il leader del Mondiale è al settimo cielo al momento ed è contento di aver ...

L’Italia vince e vola ai quarti dove troverà l’Olanda Foto Bartoli gladiatrice : le pagelle : Un gol per tempo e tanto controllo: a Montpellier la squadra di Bertolini si supera e inizia a cullare il sogno dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Sabato c’è l’Olanda

Mondiale femminile. Le azzurre ai quarti affronteranno vincente Olanda-Giappone : La Nazionale azzurra vola ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio in svolgimento in Francia. Le azzurre guidate

Equitazione - Dressage Nations Cup Geesteren 2019 : vince l’Olanda davanti al pubblico di casa : Oggi a Geesteren, in Olanda, si è conclusa la tappa della Dressage Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara olandese era assente l’Italia. Successo del’Olanda, padrona di casa, davanti alla Svezia, seconda, ed alla Gran Bretagna, terza. USA quarti davanti a Francia (5° posto) e Belgio (sesto). Gli olandesi si attestano a quota 17 penalità complessive, di un soffio davanti alla formazione svedese, seconda con 19, infine la ...