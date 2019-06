Torna a Firenze il Vaso di Fiori | quadro rubato durante occupazione tedesca

Firenze. Cambia la ztl estiva : dal 21 giugno il giovedì Torna la finestra serale : Cambia la ztl notturna estiva . In vista dell’istituzione della versione più forte della normativa di tutela del centro storico in

Il Sole “intrappolato” nel Duomo di Firenze - Torna il suggestivo fenomeno dello “gnomone” : Il Sole verrà “intrappolato” nel Duomo di Firenze con lo “gnomone“, risalente al XV secolo. La più celebre “trappola per il Sole ” a Firenze è stata ideata per il Duomo dal matematico Paolo Dal Pozzo Toscanelli, nel 1475, detto il “novello Tolomeo”. Lo “gnomone” della Cattedrale, progettato per misurare la posizione del Sole nel cielo e con i suoi 90 metri di altezza è il più grande al ...

Uffizi di notte - a Firenze Torna no le aperture serali estive nelle Gallerie : Dal 4 giugno al 24 settembre la Galleria degli Uffizi di Firenze resterà aperta di notte , permettendo l'ingresso fino alle ore 22. Un'occasione suggestiva che quest'anno è resa ancor più interessante dall'apertura di 14 nuove sale nel museo. Oltre 100 opere che per decenni sono rimaste chiuse nei depositi e che, ora, saranno esposte anche dopo il tramonto.

Scarpellini - ex calciante Torna in carcere/ Firenze - minacce a una donna 'Ti ammazzo' : Firenze, ex calciante Rolando Scarpellini torna in carcere dopo aver minacciato nuovamente una donna: lo scorso agosto un episodio simile.