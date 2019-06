L' odio dei contestatori contro Carola Rackete | Spero che ti violentino | sti

Simona Ventura : "L'Isola dei Famosi? Mai più guardata - odio viscerale nei miei confronti - hanno tentato di farmi del male" (video) : Simona Ventura è la protagonista della terza puntata de 'La mia passione', il programma condotto da Marco Marra, in onda, stasera, sabato 22 giugno alle 20.30 su Rai3. La conduttrice si racconterà, a cuore aperto, partendo dai suoi esordi a Miss Muretto nel 1985 alla sua passione per lo sport e per il calcio. Agli inizi degli anni Novanta, la presentatrice mette in atto la sua escalation per il successo: da La domenica sportiva a Mai dire Gol ...

Jambo sul podio dei singoli più venduti - la scalata di Benji e Fede e il tracollo di Tiziano Ferro : Arriva ufficialmente l'estate e Jambo recupera due posizioni per piazzarsi sul podio della classifica dei singoli più venduti della settimana in Italia. Il successo di Takagi e Ketra feat. OMI e Giusy Ferreri è la perfetta hit di questa estate ed occupa la posizione numero 2, alle spalle di Ostia Lido di J-Ax che recupera un posto rispetto alla settimana scorsa. Al terzo posto c'è Calipso di Charlie Charles con Dardust feat. Stef Ebbasta, ...

Nel primo episodio di Chernobyl l’inadeguatezza dei dialoghi passa in secondo piano rispetto a tutto il resto : Il male ha il suo fascino, in tutte le sue forme, ed è questo che deve aver attratto il pubblico tanto da elogiare Chernobyl e innalzarla a serie più acclamata di quest'ultimo anno (e non solo). Le recensioni positive si sprecano così come il successo di pubblico che in poco tempo ha regalato ad HBO e a Sky Atlantic importanti risultati, ma questa serie è davvero così perfetta come dicono? L'ottima regia di Johan Renck e la sceneggiatura di ...

MotoGp – Marquez vincente e fortunato - Quartararo sorride - Petrucci ancora sul podio : le parole dei piloti dopo Barcellona : Marquez vincente e fortunato a Barcellona, Quartararo conferma il suo talento, Petrucci ancora sul podio dopo il Mugello: le parole dei piloti al parco chiuso Anche la gara di Barcellona sorride a Marc Marquez. Il pilota spagnolo, in difficoltà nelle prove libere e secondo dopo le qualifiche, aveva mostrato qualche problema di troppo nel weekend catalano che aveva fatto sorgere più di qualche dubbio sulla sua possibile vittoria odierna. Un ...

L’odio sui social network verso migranti e rom? È il linguaggio dei politici a fomentarlo : Vox, l'osservatorio italiano sui diritti, ha studiato i messaggi d'odio su Twitter durante la campagna elettorale per le elezioni europee, analizzando sei gruppi sociali. C'è stato un boom di tweet intolleranti verso i migranti, i musulmani e gli ebrei. Resta alto l'odio verso le donne mentre diminuisce leggermente quello verso gli omosessuali, l'intolleranza verso i disabili è distribuita omogeneamente in tutto il Paese.Continua a leggere

Lucifer su Netflix conquista il podio : è la serie più vista grazie all’amore dei fan e al consenso dei critici : Lucifer continua inarrestabile la sua ascesa su Netflix. A tre settimane dall'arrivo della quarta stagione, la serie con Tom Ellis risulta essere la più vista sulla piattaforma di streaming. Secondo Business Insider, che ogni settimana riceve dalla Parrot Analytics una banca dati con gli show più richiesti dagli utenti sui colossi di video on demand, le richieste per Lucifer sono triplicate. Di conseguenza è diventato uno dei prodotti di ...

Grave episodio nel mondo del calcio e dei procuratori : molestie nei confronti di baby calciatori - la posizione dell’UAFA : “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un Grave, esecrabile e abominevole episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza soffermarci ...

Grave episodio nel mondo del calcio e dei procuratori : la posizione dell’UAFA : “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un Grave, esecrabile e abominevole episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza soffermarci ...

Scarpa d’Oro – È Messi il re dei bomber! Quagliarella sul podio : Cristiano Ronaldo fuori dalla top 10 : Lione Messi ha vinto la Scarpa d’Oro 2018-2019: l’argentino ha segnato più di tutti (36 gol) quest’anno. Quagliarella terzo dietro Mbappè: Cristiano Ronaldo resta fuori dalla top 10 con una gara da giocare Leo Messi dovrà trovare posto nella sua bacheca per un altro trofeo. Il campione del Barcellona ha vito la Scarpa d’Oro della stagione 2018-2019, risultando il bomber più prolifico d’Europa con 36 gol ...

Scarpa D’oro – È Messi il re dei bomber! Quagliarella sul podio : Cristiano Ronaldo fuori dalla top 10 : Lione Messi ha vinto la Scarpa d’Oro 2018-2019: l’argentino ha segnato più di tutti (36 gol) quest’anno. Quagliarella terzo dietro Mbappè: Cristiano Ronaldo resta fuori dalla top 10 con una gara da giocare Leo Messi dovrà trovare posto nella sua bacheca per un altro trofeo. Il campione del Barcellona ha vito la Scarpa d’Oro della stagione 2018-2019, risultando il bomber più prolifico d’Europa con 36 gol ...

Mediaset - processo ad Alessia Marcuzzi dopo l'Isola dei famosi : "Episodio spiacevole" - caduta in disgrazia? : Mai come in questa stagione Alessia Marcuzzi è stata criticata, quasi "processata". Tutta colpa dell'Isola dei famosi e dell'episodio ormai famigerato delle corna di Riccardo Fogli, con la sparata in diretta di Fabrizio Corona che le è valsa una quasi generale bocciatura anche ai piani alti di Media

Game of Thrones 8×05 - il quinto episodio de Il trono di spade : la conta dei morti / 2 : Pensavamo che sarebbe stato il terzo episodio dell’ottava stagione, La lunga notte, quello con il maggior numero di dipartite e invece… Invece a sopresa è la quinta e penultima puntata dal titolo ‘Le campane’ a costringerci a riempire le pagine del registro dei morti e con nomi illustri. In fondo trovate la lista. Game of Thrones 8×05, il riepilogo veloce Varys avevi ragione, Daenerys è impazzita e per seminare morte ...