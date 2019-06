In arrivo il Li-Fi | la connessione dei dati con la luce

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) In un futuro non molto lontano sarà possibile utilizzare unaveloce digrazie allaled. Si tratta dellacomunemente conosciuta come Li-Fi (abbreviazione di "LIght Fidelity") per indicare una trasmissione deiche avviene tramite la. Quindi anche per mezzo di semplici lampadine led è fattibile dare avvio ad una serie di comunicazioni telematiche in modo diretto e veloce, con unica limitazione rappresentata dai muri. In questo modo, grazie alla possibilità di modulare le onde elettromagnetiche della, si possono far funzionare la maggior parte dei dispositivi elettronici di uso comune, tra i quali smartphone e tablet. I vantaggi del Li-Fi Il termine Li-Fi è stato coniato per la prima volta nel 2011 da Harald Haas (docente dell'Università di Edimburgo) per indicare il corrispettivo dellaWi-fi. Questo nuovo nome si deve infatti ad ...

