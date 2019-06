Sequestrate migliaia di bottiglie di acqua minerale | la denuncia è arrivata da un privato

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il NAS di Napoli, a seguito di unadi uncittadino, ha immediatamente bloccato, per esigenze sanitarie, una partita di, composta da 2466, depositata presso un centro di smistamento del circondario. I militari hanno proceduto ad un campionamento per le successive analisi che saranno eseguite dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (ARPAC). Il valore della merce sequestrata ammonta a 3mila euro circa. L'articolodidi: lada uncittadino, analisi in corso Meteo Web.

DeriuAnnalisa : @NicolaPorro Sulla incapacità del governo si sfonda una porta aperta.tutte le aziende che vengono sequestrate e fin… -