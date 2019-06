Donna incinta perde il bimbo in una sparatoria | arrestata in Alabama Doveva

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Unadi 5 mesi, è statacon l’accusa di omicidio colposo dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Marshae Jones, 27 enne originaria di Birmingham in, perse il feto a causa di un colpo di pistola sparatole in pancia da Ebony Jemison, 23 enne, fuori da un negozio lo scorso dicembre. Lo riporta la CNN. Secondo la grande giuria di Jefferson Country è colpevole di aver dato inizio alla lite con la Jemison e di non essersi allontanata per evitare rischi per il bambino. “L’unica vera vittima era il bambino non ancora nato. È stata la madre dela iniziare e a continuare la lotta che ha portato alla morte del feto”, ha affermato il tenente Danny Reid.La Jones è stata rilasciata dalla prigione dopo aver pagato una cauzione di 50 mila dollari, mentre le accuse contro la Jemison sono cadute, visto che ...

