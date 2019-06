Un mese turbolento | la Roma non trova pace | niente Pinzolo e addio Manolas

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019)– 26 maggio 26 giugno: unquello messosi alle spalle, ieri, dalla. Trenta giorni in cui è successo di tutto e di più. Dall’di De Rossi, passando a quello di Totti, dalla rinuncia all’International Champions Cup fino al dietrofront su. Un’escalation di episodi negativi susseguitisi nel breve termine, rendendo subito infuocata un’estate preventivata difficile per la mancata qualificazione Champions, ma che rischia di assumere i connotati di un vero disastro. In questo calderone di confusione sono stati ufficializzati Paulo Fonseca e Gianluca Petrachi, ad oggi le poche certezze da cui ripartire la prossima stagione, della quale tra l’altro non si ha ancora notizia quando partirà ufficialmente. La Uefa non ha per adesso emesso la sentenza definitiva sulla controversa querelle Milan e al momento relega i giallorossi ...