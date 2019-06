NBA – Splendido gesto di LeBron James per Anthony Davis | il ‘Prescelto’ pronto ad una

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019)ha deciso di cedere al suo nuovo compagno il numero 23, indossato per una carriera intera tranne nel periodo ai Miami dal 2010 al 2014 Un regalo davvero speciale, una rinuncia tanto sorprendente quanto clamorosa perche, secondo quanto riferito da Yahoo Sports, cederà il numero 23 ad. Twitter @dchinellato Una notizia che, se confermata, lascerebbe tutti di stucco, confermando l’euforia del ‘Prescelto‘ in seguito all’arrivo dell’amico a Los Angeles. AD non ha mai vestito una maglia diversa nel corso della sua esperienza ai Pelicans, apprezzando e non poco ildi, anche lui sempre con la 23 in carriera tranne nel periodo ai Miami dal 2010 al 2014, quando la 23 era indisponibile perché ritirata in onore di Jordan. Il Prescelto adesso potrebbe optare per il numero 6, utilizzato proprio con gli Heat e con il Team ...

