La Sai l’Ultima? secondo appuntamento su Canale 5 con Gigi Proietti ospite

La Sai L’ultima? seconda puntata : anticipazioni - ospiti e novità : La Sai L’Ultima? – Digital Edition anticipazioni seconda puntata: arrivano tre “jolly” comici Dopo il successo della prima puntata, che ha ottenuto il pienone di ascolti con il 21% di share, La Sai L’Ultima? torna venerdì 28 giugno su Canale 5, sempre in prima serata. Nel secondo appuntamento dello show, le tre squadre capitanate dai comici […] L'articolo La Sai L’ultima? seconda puntata: anticipazioni, ospiti ...

La Sai L’Ultima? : Greggio punta su Gigi Proietti - Malgioglio e Altafini per la seconda puntata : Proietti e Greggio La scorsa settimana ha sorpreso con un esordio al di sopra delle aspettative, pari ad uno share di oltre il 21% . Svanito l’effetto curiosità per la prima, La Sai L’Ultima? – Digital Edition è chiamata alla conferma o quanto meno ad arginare il fisiologico calo. Il padrone di casa Ezio Greggio proverà a tenere alta l’attenzione affidandosi ad un variegato tris di ospiti. A cominciare da una vera star ...

Ascolti TV | Venerdì 21 giugno 2019. Parte bene La Sai l’Ultima? (21.1%). La Traviata al 12.5% : Ezio Greggio Su Rai1 La Traviata hanno conquistato 1.927.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 l’incontro Under 21 Francia-Croazia ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Battleship ha catturato l’attenzione di 1.062.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv : l’Auditel premia ‘La Sai l’ultima?’ di Ezio Greggio - solo seconda La Traviata di Zeffirelli : Ottimo debutto per la nuova stagione del varietà condotto da Ezio Greggio La sai l’ultima? – Digital edition su Canale 5: 3.474.000 spettatori e il 21.14% di share. Mentre si fermano a 2 milioni e 52mila, con uno share medio del 12,2%, i telespettatori che hanno seguito, ieri su Rai1, La Traviata, nell’allestimento di Franco Zeffirelli in diretta mondovisione dall’Arena di Verona: il primo atto dell’opera firmata in ...

Ezio Greggio resuscita La Sai l’ultima? : vince la gara degli ascolti : Grande partenza per la nuova edizione de La sai l’ultima? su Canale 5. Lo show di barzellette, resuscitato da Ezio

Ascolti - vince il ritorno de La Sai l’Ultima contro l’ultima Traviata di Zeffirelli in diretta su Rai Uno : La Rai fa servizio pubblico e omaggia il regista fiorentino con la diretta in mondovisione dall'Arena di Verona del suo...

Ascolti tv venerdì 21 giugno 2019 : partenza boom per La Sai l’ultima? : Ascolti tv ieri sera venerdì 21 giugno 2019: come è andata La sai l’ultima? Ottima partenza per la nuova edizione de La sai l’ultima? su Canale 5. Lo show sulle barzellette, condotto da Ezio Greggio, ha vinto la serata degli Ascolti di venerdì 21 giugno 2019. Il programma, revival anni Novanta, ha catalizzato l’attenzione di […] L'articolo Ascolti tv venerdì 21 giugno 2019: partenza boom per La sai l’ultima? ...

La Sai l’ultima? Un programma comico riproposto fuori tempo massimo e con un problema non da poco : non fa ridere : “La sai l’ultima? Ezio Greggio dopo anni di Striscia la notizia vuole condurre un programma tv tutto suo“, deve essere nata così per un misunderstanding con i vertici Mediaset l’idea di un reebot non richiesto e fuori tempo massimo. La trasmissione è stata per anni il simbolo della tv delle vacanze, leggera e a tratti divertente. Anche il simbolo della comicità che fu, oggi spazzata via dai veri comici, sempre pochi, e ...

Ascolti TV | Venerdì 21 giugno 2019. Parte bene La Sai l’Ultima? (21.1%). La Traviata al 12.5% : Ezio Greggio Su Rai1 La Traviata hanno conquistato 1.927.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 l’incontro Under 21 Francia-Croazia ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Battleship ha catturato l’attenzione di 1.062.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al ...

Ascolti Tv Venerdì 21 giugno - La Sai L’ultima? 21.1% La Traviata 12.5% : Ascolti Tv Venerdì 21 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)La Traviata – Rai 1 – 1.92 milioni e 12.5%La Sai l’ultima? – Canale 5 – 3.474 milioni e 21.1%Francia – Croazia U.21 – Rai 2 – milioni e %Battleship – Italia 1 – milioni e %Changeling – Rete 4 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %Propaganda – La7 – mila e %La ...

Ascolti Tv Venerdì 21 giugno - La Sai L’ultima? o La Traviata? : Ascolti Tv Venerdì 21 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)La Traviata – Rai 1 – milioni e %La Sai l’ultima? – Canale 5 – milioni e %Francia – Croazia U.21 – Rai 2 – milioni e %Battleship – Italia 1 – milioni e %Changeling – Rete 4 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %Propaganda – La7 – mila e %La notte dei record ...

Ezio Greggio fa una battuta su Barbara d’Urso a La Sai l’ultima? : Ezio Greggio a La sai l’ultima? fa una battuta velenosa su Barbara d’Urso E’ tornata La sai l’ultima? dopo anni di silenzio. Ormai le battute e le barzellette corrono sui social come cavalli selvaggi ed è per questo che si è voluto chiamare questa edizione ‘Digital Edition’ con i concorrenti e aspiranti barzellettieri provenienti dal mondo sempreverde dei social. Funzioneranno in Tv oppure si andrà incontro ...

Ezio Greggio - la fidanzata Romina Pierdomenico a La Sai l’ultima? : “Non l’ho scelta io” : Ezio Greggio a La sai l’ultima?: nessuna raccomandazione per la fidanzata Romina Pierdomenico La presenza di Romina Pierdomenico a La sai l’ultima? ha scatenato più di qualche critica. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è attualmente fidanzata con Ezio Greggio, conduttore della nuova edizione della trasmissione di Canale 5. Una storia che va avanti da […] L'articolo Ezio Greggio, la fidanzata Romina Pierdomenico a La ...

“La Sai l’ultima? – Digital Edition” – Prima puntata di venerdì 21 giugno 2019 : La sai l’ultima? Si ve la dico… torna in onda nel venerdì sera estivo di Canale5 un programma cult degli anni 90 e dei primi anni 2000, poi riproposto dopo qualche anno e chiuso anzitempo per insuccesso. Ma ora ci si riprova… Per sei puntate a partire dda stasera ecco “La sai l’ultima? – Digital […] L'articolo “La sai l’ultima? – Digital Edition” – Prima puntata di venerdì 21 giugno 2019 sembra essere il primo su Un Due ...