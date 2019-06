Ida Platano | “Riccardo Guarnieri si è presentato davanti a casa mia | mi ha sconvolto”

U&D - Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono più una coppia - lei : 'Sto molto meglio' : Ida Palatano e Riccardo Guarnieri sono i protagonisti più chiacchierati del Trono Over di Uomini e Donne. In particolare l'ex dama è una delle donne più amate dai telespettatori nel parterre degli ospiti. Attraverso un'intervista rilasciata al Magazine del dating show di Maria De Filippi, la Platano ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Ida e Riccardo non sono più una coppia: questo è quanto è emerso dalle dichiarazioni della ...

L'ho rivisto ... ero sconvolta! Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne hanno vissuta una storia d’amore lunga e travagliata. È finita, pare definitivamente, a maggio scorso, quando la dama del parterre femminile ha detto addio al cavaliere che l’aveva da poco richiamata in studio. Un addio molto sofferto e doloroso, come spiegato più volte da Ida, che può comunque contare sull’affetto di tantissimi fan, ma necessario. Di recente la bella dama ha ...

Ida Platano ritorna a Uomini e Donne? Lei : “Con Riccardo è finita” : Uomini e Donne: Ida Platano ritorna al Trono Over dopo Riccardo Guarnieri? La coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una di quelle che ha più fatto sognare il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, anche se i telespettatori saranno costretti a mettersi l’anima in pace: la storia tra i due è ufficialmente finita. A confermarlo è la dama del parterre femminile che ha rivelato cosa è successo dopo la fine della messa ...

Uomini e Donne - Ida Platano : "Ho rivisto Riccardo Guarnieri" : Ad oltre un mese dalle registrazioni del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha confessato, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi di aver risentito l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri per un chiarimento definitivo: Sì, l’ho rivisto il sedici giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me Io sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri lancia un messaggio a Ida Platano? : Riccardo Guarnieri si sfoga dopo UeD: “Due cose ci salvano nella vita…” Riccardo Guarnieri è tornato a parlare sui social. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha postato un messaggio, accompagnato dalla foto visibile a destra, che potrebbe essere rivolto a Ida Platano, almeno secondo quanto ipotizzato dai suoi followers. “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete ...

“Per sempre speciale”. La dedica di Ida Platano di Uomini e Donne che spiazza tutti : Il trono over di Uomini e Donne ha chiuso i battenti – per questa stagione televisiva – con l’addio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, stando a quanto visto a Uomini e Donne così come a Temptation Island, erano legati da una fortissima sintonia, ma non da un progetto di vita insieme. Riccardo e Ida abitano infatti in città diverse e nessuno dei due ha mai seriamente pensato di trasferirsi. Lui voleva che lei lo raggiungesse a Taranto, ...

Uomini e Donne : Ida Platano lancia un messaggio inaspettato a Gemma : Ida Platano parla di Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Hai lasciato…” Il legame tra Gemma Galgani e Ida Platano non si è spezzato dopo la fine di Uomini e Donne. La chiusura estiva del programma condotto da Maria De Filippi non ha diviso le due protagoniste del Trono Over che, nonostante i numerosi impegni, sono riuscite a trascorrere di recente un fine settimana insieme. In queste ore Ida Platano ha lanciato un messaggio a ...

Trono Over - Ida Platano da Urtis per trattamenti estetici : fan mormorano : Trono Over, Ida Platano da Giacomo Urtis per trattamenti estetici: le parole della dama, i fan si spaccano Ida Platano, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, di recente ha fatto visita a Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip. La donna ha deciso di condividere il motivo che l’ha portata a ricorrere […] L'articolo Trono Over, Ida Platano da Urtis per trattamenti estetici: fan mormorano proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over. Ida Platano : Nuove Rivelazioni Shock! : Ida Platano, dama di Uomini e Donne Trono Over, dopo aver chiuso la burrascosa relazione con Riccardo Guarnieri ha rilasciato delle dichiarazioni inquietanti che hanno scosso il popolo del web! Ecco di cosa si tratta! Ida Platano e la storia con Riccardo Guarnieri, non ha avuto il lieto fine come in molti speravano. La dama bresciana spiega in un’intervista, le sue sofferenze! Non c’è pace per Ida Platano. La dama divenuta famosa al ...

U&D - Ida Platano rivela : 'Non c'ero con la testa - mi sono fatta aiutare psicologicamente' : Ida Platano è una delle dame del trono over di Uomini e Donne più discusse e amate dell'ultimo periodo. La donna ha avuto una storia con Riccardo Guarnieri, con il quale ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island andata in onda. Tra i due però, la relazione non è andata per il verso giusto: usciti insieme dal programma delle tentazioni, dopo diversi disguidi, la storia è terminata per volere del cavaliere. Riccardo, dopo aver ...

Le ha mandato in pappa il cervello! Ida Platano dopo l’addio a Riccardo Guarnieri confessa tutto : “La storia con Riccardo Guarnieri mi ha cambiata”: il racconto della dama di Maria De Filippi al termine di Uomini e Donne. dopo diversi tira e molla Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore. È successo in una delle ultime puntate di questa stagione di Uomini e Donne: Riccardo, che dopo aver conosciuto e frequentato altre dame, aveva richiamato in studio Ida ma lei non ha voluto saperne. Si era presa ...

Mi sono fatta aiutare psicologicamente! Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri : Ida Platano ha deciso di chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri, la dama ha confessato che per dimenticare il suo ex è ricorsa all'aiuto di uno psicologo. Durante un'intervista rilasciata al Magazine ufficiale del dating show, Ida ha confessato che la sua storia d'amore, con i suoi numerosi tira e molla, l'ha cambiata non poco tanto che la Platano si è fatta aiutare da un professionista per riprendere in mano la sua ...

Uomini e Donne - Ida Platano fa una confessione : “Mi fa male…” : Ida Platano si sfoga dopo Uomini e Donne e lancia un messaggio Ida Platano ha messo i puntini sulle “i” su Instagram. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha usato i social in queste ore per lanciare un messaggio importante e spronare le Donne a essere solidali: “Solidarietà femminile una cosa molto importante per me! Sento parlare, sento commenti negativissimi. Non vi dico che non mi fa male e dà fastidio ...

Uomini e Donne - Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri : "Mi sono fatta aiutare psicologicamente" : I fan della coppia Ida Platano - Riccardo Guarnieri del trono over devono rassegnarsi. In un'intervista, ad 'Uomini e Donne Magazine', la dama ha annunciato di aver preso una decisione molto importante sulla sua vita sentimentale. La donna, infatti, dopo essere ritornata in trasmissione per l'ex fidanzato, ha messo la parola fine al tira e molla delle ultime settimane: Il mio grande errore di questi mesi è stato mettere da parte mio figlio: ...