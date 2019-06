CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout Manolas | i dettagli del contratto

CorSera – Napoli - obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro” : CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. Il rinforzo per l’ attacco che Carlo Ancelotti avrà per la prossima stagione, è argomento caldo per tutti i maggiori quotidiani nazionali. L’ edizione online de ‘Il Corriere ...