A Matera una mostra racconta il viaggio verso l’essenza

Matera - dramma in campagna : travolti da una mietitrebbia - muoiono due fratelli : La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Miglionico ed è costata la vita a due fratelli di 58 e 55 anni. Ferita la figlia 19enne dell'uomo di 55 anni. La ragazza è ricoverata con ferite serie dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio ma non è in pericolo di vita.

Matera : un concerto “spaziale” celebrerà il primo passo sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11 : Avrà luogo a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, un concerto “spaziale” che celebrerà i 50 anni della missione Apollo 11 che portò all’atterraggio dell’uomo sulla Luna. Una performance multimediale è in programma il 18 luglio alla Cava del Sole, dove si esibiranno gli Icebreaker, con musiche di Brian e Roger Eno e Daniel Lanois coadiuvati dalle immagini esclusive riprese dallo spazio. A renderlo noto la ...

Il Materasso - lo Zozzone e la Raggi : storia di una rivolta urbana : Chi abita a Roma (ma anche a New York, a questo punto), ormai lo sa: accanto ai cassonetti della Capitale si trova di tutto, dai televisori ai pensili da cucina. A essere amanti del restauro, del bricolage e del trash (fuor di metafora) con un po' di pazienza ci si potrebbe arredare casa. Gli elementi d'arredo che più abbondano sono i materassi. Grandi, ingombranti, stazionano sgraziati, appoggiati, alla bell'e meglio, per giorni in attesa ...