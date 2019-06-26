romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Firenze-Incisa - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa - Reggello per traffico inten... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incis… -
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, CODE IN ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALL’APPIA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA MAGGIORE. A COLLINA FLEMING PER UN ...
Veicolo in fiamme sul GRA : Traffico congestionato in uscita Roma Sud : Roma – Code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, dalla Diramazione Roma sud all’allacciamento con la A24, a causa di un Veicolo in fiamme. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Veicolo in fiamme sul GRA: traffico congestionato in uscita Roma Sud proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALL’APPIA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA MAGGIORE. A COLLINA FLEMING PER UN ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA , PER LO STESSO MOTIVO SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE PONTINA RESTIAMO IN ZONA E SULLA PONTINA SI STA IN CODA DIREZIONE LATINA TRA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA , PER LO STESSO MOTIVO SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE PONTINA RESTIAMO IN ZONA E SULLA PONTINA SI STA IN CODA DIREZIONE LATINA TRA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PRIMO PIANO ANCORA IL TRATTO DI TANGENZIALE INTERESSATO DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO E PROPRIO QUI CHE LA TANGENZIALE AL MOMENTO E’ CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, CHI PROVIENE DALLO STADIO TROVA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PRIMO PIANO ANCORA IL TRATTO DI TANGENZIALE INTERESSATO DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA DIREZIONE SAN GIOVANNI AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO E PROPRIO QUI CHE LA TANGENZIALE AL MOMENTO E’ CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, CHI PROVIENE DALLO STADIO TROVA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SULLA TANGENZIALE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SOTTO IL VIADOTTO DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI E’ ATTUALMENTE CHIUSO IL TRATTO INTERESSATO DALL’INCIDEDENTE PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI, SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE AL MOMENTO TRA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A OSTIA , PER ALBERI SULLA STRADA E’ CHIUSO AL Traffico IL VIADOTTO ATTICO TABACCHI IN DIREZIONE OSTIENSE PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCO FULVIO NOBILIORE DIREZIONE CENTRO INCIDENTE A MONTE SACRO , IN PIAZZA SEMPIONE CON RALLENTAMENTI ...