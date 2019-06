Roma | fermato 18enne per l’omicidio del pittore Umberto Ranieri “Aggredito per aver

Umberto Ranieri ucciso con un pugno a Roma : fermato un 18enne di origini tunisine : fermato dai carabinieri un 18enne per l’omicidio dell’artista Umberto Ranieri, morto lo scorso marzo dopo essere stato aggredito con un pugno a largo Preneste a Roma ed essere caduto violentemente a terra. A fermare il giovane, un 18enne di origini tunisine, i carabinieri della compagnia Casilina.Il 18enne di origini tunisine, con cittadinanza italiana acquisita di recente, è ritenuto responsabile dell’omicidio di ...

ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera della CF Damm di Barcellona : Continua la crescita nel CF Damm di Barcellona del giovanissimo talento Enzo Romano. La redazione di ForzAzzurri ha raggiunto in ESCLUSIVA la famiglia di Enzo. Enzo Romano ha iniziato a muovere i primi passi nella squadra inglese dello Swansea. Nel corso della sua permanenza allo Swansea riesce da subito a distinguersi per le sue doti tecniche ma non solo: colpisce la determinazione e la disinvoltura con la quale affronta ragazzi più ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Martina Corelli ai piedi del podio nei -49 kg - Simone Alessio fermato da un infortunio : Cala il sipario sul World Taekwondo Grand Prix di Roma. Al Foro Italico si è svolta la terza ed ultima giornata di gare e anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto. L’Italia chiude quindi senza podi questa prima tappa stagionale. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nei -49 kg Martina Corelli si ferma ai quarti di finale, sconfitta 18-10 dalla russa Elizaveta Ryadninskaya, che salirà poi sul gradino più alto del podio, ...

Roma. Scuola : confermato servizio Global Service fino a fine luglio : L’Amministrazione capitolina non darà luogo ad alcuna interruzione nel servizio di Global Service. Questo è erogato dalla Multiservizi. E’ quanto

Roma - fermato uomo che ha pestato infermiere : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - E' stato fermato il cittadino nigeriano autore della violentissima aggressione a un portantino dell'ospedale Umberto I, avvenuta lo scorso 2 giugno al pronto soccorso. L'uomo si trova ora presso l'ospedale S. Spirito, sedato e piantonato dai carabinieri. L'infermiere è sta

Roma - appena scarcerato massacra di botte infermiere al pronto soccorso : fermato dopo 4 giorni in fuga Il video : Umberto I, l’aggressione nella sala d’attesa dell’ospedale. Venerdì scorso il 41enne aveva picchiato e morso due carabinieri che lo portavano al centro d’accoglienza in vista del rimpatrio in Nigeria. Arresto convalidato, ma poi l’uomo è stato liberato

Roma - fermato il nigeriano che ha pestato un portantino all'Umberto I : questa mattina ha aggredito una ragazza : È stato fermato il nigeriano di 48 anni che ha massacrato di botte un portantino nella sala d'attesa del policlinico Umberto I a Roma. I...

Roma - fermato l'automobilista che è sceso con la macchina sulla scalinata di Valle Giulia : È stato rintracciato l'automobilista che al volante della sua Panda è sceso con l'auto lungo la scalinata "Bruno Zevi" a Villa Borghese. Dopo aver acquisito le...

Atalanta - confermato Gasperini fino al 2022 : Roma su Giampaolo : Rinnovo Gasperini ormai quasi certo. L’incontro tra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Percarssi sarebbe terminato con una fumata bianca, la quale proclamerà la conferma del tecnico sulla panchina dei bergamaschi anche in vista della prossima stagione. Accordo fino al 2022 e nuovo piano per recitare una parte da protagonista anche in Champions League. “Ci […] L'articolo Atalanta, confermato Gasperini fino al 2022: ...

Ciclista travolto e ucciso dal Tir a Roma - fermato lo sciacallo che aveva prelevato con il bancomat della vittima : Ciclista travolto e ucciso dal Tir in via Tiburtina, individuato e fermato il responsabile del furto avvenuto ai danni della vittima: lo sciacallo aveva rubato il portafogli del Ciclista e con...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta Ranieri punta su Under - confermato Zaniolo : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Imen Chatbouri - fermato un romeno/ Roma - è sospettato dell'omicidio a Ponte Sisto : Imen Chatbouri, fermato un romeno: è sospettato dell'omicidio avvenuto a Ponte Sisto, nel centro di Roma. Le ultime notizie sulle indagini.

Olimpico - fermato il 'Nocciolinaro'. Ok con la Roma - stop dalla Lazio : Roma - Gli facevi un fischio e ti lanciava un pacchetto di noccioline. Ci sono poche cose che univano le Curve di Roma e Lazio , una di queste è il ' Nocciolinaro '. Anzi, era. Perché la figura ...