LightSail 2 | la vela solare è in orbita

Pronto il lancio di LightSail2 - è la prima navetta a vela solare : Una vela solare in orbita per un anno, che usi la luce come forma di propulsione: è il progetto che la Planetary Society prevede di lanciare il 22 giugno a bordo del razzo Falcon Heavy, della SpaceX. Si chiama LightSail 2 e “se la missione avrà successo – spiega la Planetary Society – diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra stella”. La vela solare è ...