calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Incredibile gesto di una squadra di calcio in Argentina. Si gioca unavalida per la promozione in Serie B, si sfidano San Jorge de Tucuman e Alvarado de Mar del Plata. Dopo i primi quarantacinque minuti, la squadra ospite è in doppia inferiorità numerica a causa di due espulsioni comminate dall’arbitro. Decisione, questa, che non è andata giù ai calciatori, i quali hanno deciso di mettere in scena una singolare: in avvio di ripresa, esattamente al 4′, i giocatori del San Jorge de Tucuman si sono seduti sul terreno di gioco, in tutta calma. Il direttore di, così, è stato costretto ad interrompere e sospendere il match. Di seguito, ildella. INSOLITO LO QUE PASO EN EL ASCENSO DEL FEDERAL A!!! Los jugadores de San Jorge de Tucuman hicieron una sentada a la salida del segundo tiempo y decidieron no seguir con el partido en repudio ...

CalcioWeb : L'arbitro li lascia in 9 a metà gara, loro si siedono in campo per protesta: il video dell'incredibile gesto… - Righi_Niccolo : Se hai ancora la possibilità di qualificarti, è perché contro la Spagna, l'arbitro ti lascia colpire tutti i calci… -