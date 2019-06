DIRETTA UGANDA ZIMBABWE Streaming video DAZN | il cammino delle due nazionali

LIVE Uganda-Zimbabwe - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Gru contro Guerrieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I risultati e le classifiche dei gironi di Coppa d’Africa 2019 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Uganda-Zimbabwe, seconda giornata del gruppo A della Coppa d’Africa 2019. Allo Stadio internazionale del Cairo, le Gru hanno la possibilità di chiudere la qualificazione ed avanzare nella competizione nel match contro lo Zimbabwe. A seguire, il match tra i padroni di casa ...

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019/ DIRETTA gol live score : vittoria per l'Uganda! : RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019: la Diretta gol live score per le tre partite dei gruppi A e B, che sabato 22 giugno proseguono il programma del torneo.

Repubblica Democratica del Congo-Uganda 0-2 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : raddoppia Emmanuel Okwi - Bolingi colpisce la traversa : 72′ Proprio il neo-entrato si ritrova da solo davanti al portiere, non riuscendo a colpire, seppur in fuorigioco. 71′ Esce anche un deludente Bolasie, al suo posto Assombalonga. 70′ traversa! Bolingi di testa va vicinissimo alla rete, si salva ancora l'Uganda. 68′ Abdu cerca Kaddu, non trovando però l'aggancio giusto. 66′ Scatta Okwi, ma la bandierina si alza, ...

Repubblica Democratica del Congo-Uganda 0-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : raddoppia Emmanuel Okwi - sfida molto in salita per i Leopardi : 52′ Primo cambio della partita. Esce Mpoku, ex Cagliari, al suo posto Bolingi. 50′ Il Congo sembra aver accusato il colpo, e l'Uganda cerca addirittura di triplicare con Miya. 48′ raddoppia L'UGANDA! Da un calcio di punizione arriva il colpo di testa di Emmanuel Okwi, che la spinge in rete, dopo un errore di valutazione di Matampi. 2-0 Uganda. 47′ Difesa molto ruvida ...

Repubblica Democratica del Congo-Uganda 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : i Leopardi sfidano le Gru : 10′ L'Uganda cerca di sfondare sulla sinistra. E' da lì che partono le azioni più pericolose, con il Congo che fa buona guardia. 9′ Fase di stallo, con le due compagini che non riescono a proporsi oltre il centrocampo. 7′ Si fa vedere anche Mpoku, che però viene costantemente raddoppiato al limite dell'area. 5′ Difesa molto alta dell'Uganda, con i congolesi ...