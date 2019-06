Autonomie | Cinquestelle e Lega non trovano l' accordo | il testo non sarà sul tavolo del Cdm

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Fumata nera al vertice durato circa tre ore a Palazzo Chigi. Fonti del Carroccio contro il M5s: "Fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati". La replica: "E' nel contratto e si farà, ma serve condivisione"

