Per Morgan è il giorno dello sfratto | lo sfogo contro amici e colleghi | “Nessuno ha mosso

Morgan - lo sfogo prima dello sfratto : “Né gli amici né i colleghi hanno mosso un dito Per aiutarmi” : “Non sono preparato a questo, né psicologicamente né praticamente“. Oggi è il giorno dello sfratto per Morgan, costretto a lasciare la sua casa di Monza dopo la sentenza di pignoramento stabilita dal Tribunale nel 2017, ma già nelle ultime 24 ore il cantante si era lasciato andare ad uno sfogo sui social in cui ha attaccato duramente amici e parenti. La sua abitazione infatti è stata venduta all’asta per saldare i suoi debiti ...

Morgan vs Rai 2 Per lo speciale su Bowie : «La produzione ha snobbato il mio materiale - mi imbarazza un po’ il titolo» : Morgan Un taglio di troppo. Ieri sera, in seconda serata su Rai 2, è andato in onda lo speciale ‘Ziggy, Morgan racconta David Bowie’, un omaggio al compianto artista raccontato dal cantautore milanese. La serata, oltre a non aver convinto i telespettatori (ha totalizzato 214.000 spettatori con il 2.7% di share, complice la difficile collocazione), non è stata apprezzato dello stesso Morgan. Quest’ultimo, attraverso un lungo ...

Morgan lancia l’ultimo appello dopo lo sfratto : “Ho sette giorni Per trovare 200mila euro” : A causa del malore avuto nel momento dello sfratto, Morgan ha ottenuto dall’ufficiale giudiziario un rinvio di una settimana e ha ancora qualche giorno per raccogliere la cifra necessaria per provare a riacquistare la sua casa di Monza, alla quale è molto affezionato. Così, dalle pagine di Libero, ha lanciato un nuovo appello: “Ho sette giorni per trovare 200mila euro“. ...

Morgan : sfratto posticipato al 25 giugno Per motivi di salute : Morgan, al secolo Marco Castoldi, ha ancora un po' di tempo per salvare la sua casa. Il cantante, infatti, si è visto arrivare lo sfratto ufficiale venerdì mattina in via Adamello a Monza. L'atto esecutivo è stato poi rimandato al 25 giugno in seguito a dei problemi di salute accusati dall'artista. L'appello dell'artista alle telecamere di Live-Non è la D'Urso Venerdì il cantante avrebbe dovuto lasciare la sua casa di Monza, unica abitazione di ...

Monza : rinviato lo sfratto di Morgan Per ragioni di salute - ma solo di una settimana : Sul cancello di casa, ieri mattina aveva affisso cartelli di protesta con richiami agli articoli della Costituzione che concernono il diritto al lavoro, l'inviolabilità della libertà personale, la promozione della cultura da parte della Repubblica italiana. Lo sfratto di Marco Castoldi in arte Morgan dalla sua abitazione di Monza in via Adamello 8, previsto per ieri, 14 giugno, è stato rinviato di una settimana. La custode giudiziaria inviata di ...

