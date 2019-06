La rete della NASA è stata violata con un mini computer da 35 dollari

Nettuno - 20enne si arrampica sul tetto di un treno : muore folgorato dai fili della rete elettrica : Tragedia nella notte alla stazione ferroviaria di Nettuno dove un ragazzo di nazionalità romena di venti anni è morto folgorato dopo aver toccato i fili della rete elettrica che corrono...

Il 'caso Prati' approda alla maturità : l'ironia della rete : alla vigilia della prima prova scritta, la parodia del toto-traccia con protagonista Mark Caltagirone diventa virale sul web

Acqua - Coldiretti : 1 litro su 2 perso in Italia “a causa della rete colabrodo” : “L’Italia riesce a sprecare il 47,9% dell’Acqua potabile che si perde per colpa di una rete idrica colabrodo e a pagarne le conseguenze sono 2,7 milioni di famiglie (il 10% del totale) che lamentano problemi nell’erogazione idrica lungo il territorio nazionale“: lo afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat in riferimento al rapporto “Progress on drinking water”, di Unicef e Organizzazione mondiale della sanità, che punta ...

Una giornata al 5G. Prova su strada (con incidente di percorso) della rete di nuova generazione : In Svizzera, primo Paese europeo ad abbracciare la rivoluzione, per assistere all’attivazione di un’antenna basata su tecnologia Ericsson. Toccando con mano il suo potenziale fra realtà e promesse, proprio mentre sta arrivando in Italia

Vodafone Down - blackout della rete fissa e di quella cellulare in tutta Italia : Diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti alla rete cellulare ma anche a quella domestica dell’operatore da tutte le città Italiane

Emma incinta? La foto col pancione fa il giro della rete : Nelle ultime ore stanno facendo il giro della rete alcuni scatti, pubblicati dal settimanale Chi, che ritraggono la cantante salentina con il pancione. Ma a ben guardare, rotondità a parte, la vincitrice di Amici è anche mora e vestita con abiti in stile retrò. E infatti non c’è alcuna gravidanza in corso: la “nuova” Emma è sì incinta, ma solo per finta visto che è al lavoro sul set del film di Gabriele Muccino, che ha voluto a tutti i costi la ...

VIDEO Italia-Bosnia 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne pareggia Dzeko - Verratti segna la rete vittoria all’86’ : L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 nel match valido per qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino dove hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva compiendo un passo in avanti importante verso la rassegna continentale. Dzeko ha portato in vantaggio i balcanici ma la nostra Nazionale si è data una scossa nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il ...

Nel futuro intese contrattuali tra i colossi della rete e gli editori dell'informazione : Dagli Stati Uniti rimbalza una notizia destinata a rinfocolare le polemiche sul rapporto, ancora squilibrato, tra i colossi del web e i produttori di informazioni giornalistiche.Il 40% dei click di Google arriva dalle notizie. Nel 2018 il gigante di Mountain View ha guadagnato almeno 4,7 miliardi di dollari grazie alle notizie pubblicate su Google News.La stima arriva da uno studio della News Media Alliance, l’alleanza che raggruppa gli ...

5 libri per capire il lato oscuro della rete : Data center di Facebook in Svezia (foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images) Internet doveva rendere le nostre vite migliori, e invece: gran parte del potenziale positivo delle piattaforme che ci hanno reso iperconnessi si è esaurito, mentre stiamo appena iniziando a scontarne i rovesci della medaglia. Con questi 5 titoli privi di particolare ottimismo, vi suggeriamo qualcosa da leggere per approfondire quello che, con un po’ di ...

Playout Serie B - il primo atto è della Salernitana : il Venezia segna la rete della speranza - finisce 2-1 [FOTO] : 1/11 Cafaro/LaPresse ...

Don Ermanno - il prete costretto alle dimissioni perché ha parlato bene della Lega : Il terremoto elettorale delle Europee continua a produrre nuove scosse. Soprattutto nel mondo cattolico. L'ultima si è registrata nel Modenese, con epicentro Carpi. Qui, il direttore del settimanale diocesano Notizie, don Ermanno Caccia, ha osato, udite udite, commentare il risultato elettorale. Nei

Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti - intanto ecco una mappa della sua rete : In occasione del suo primo compleanno in Italia, Iliad regala ai nuovi clienti alcuni gadget, come adesivi e magliette. Nel frattempo è stata pubblicata una mappa dettagliata della rete proprietaria dell'operatore. L'articolo Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti, intanto ecco una mappa della sua rete proviene da TuttoAndroid.

VIDEO Bologna-Napoli 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Santander segna la rete della vittoria allo scadere : Il Bologna ha sconfitto il Napoli per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie A. Le due squadre non avevano più nulla da chiedere al campionato: i felsinei erano già certi della salvezza, i campani erano già matematicamente secondi. I padroni di casa si sono involati sul 2-0 in chiusura di primo tempo grazie alle reti di Santander e Dzemaili ma nella ripresa Ghoulam e Mertens hanno agguantato il pareggio. allo scadere Santander ha ...