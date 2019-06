Inter | Wanda Nara vorrebbe far restare Icardi a Milano

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Mauroè stato sicuramente il giocatore più discusso di casanegli ultimi mesi. Il centravanti argentino fino a dicembre ha fatto parlare di sé per l'ottimo rendimento dimostrandosi all'altezza anche in Champions League mettendo a segno quattro reti in sei partite. Da gennaio, poi, il crollo, dovuto anche ad alcuni problemi extra campo e con il resto dello spogliatoio. Problemi che hanno costretto la società nerazzurra, a metà febbraio, a togliergli la fascia di capitano affidandola al portiere sloveno Samir Handanovic. L'arrivo di Antonio Conte non sembra aver cambiato i piani del club, orientato a cederlo dinanzi ad un'offerta superiore ai cinquanta milioni di euro. Anche l'ex tecnico del Chelsea, infatti, dopo aver parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio avrebbe dato il placet alla sua cessione.spinge per la permanenza di Maurito all', potrebbe ...

