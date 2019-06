Giulianova | materassino si ribalta in mare | 15enne disperso

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Luca Sablone Il ragazzo era in compagna di un amico, che però è riuscito a salvarsi con molta fatica: ancora in corso le ricerche Momenti di ansia, paura, tensione e preoccupazione quelli che stanno vivendo i cari di unche dalla giornata di ieri risulta. Il ragazzo si era allontanato dalle spiagge deldi, in provincia di Teramo: l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 24 giugno. Il dramma Stando a quanto si apprende dalla prima ricostruzione dei fatti, l'adolescente si trovava in compagnia di un amico con cui aveva deciso di andare al largo con un. I due però probabilmente non avevano preso in considerazione il vento che provocava ingenti onde e infatti non sono riusciti a gestire la corrente che successivamente li ha spinti via gettandoli in. Uno dei due è riuscito - con notevole fatica - a nuotare ...

