Deodorante | come scegliere quello da usare

gqitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Sudorazione e uso di. Un argomento, insieme alla depilazione, che per molti anni è stato tabù ma che è inevitabile non affrontare con l’arrivo del caldo, specie in periodiquesto in cui il picco delle temperature è previsto per venerdì. La cura di un uomo, cosmeticamente parlando, non si limita al mondo del fitness, dello skincare e del grooming. L’universo maschile è molto attento anche ai prodotti per il corpo e tra questi, a spiccare tra le ricerche, anche online, è proprio il, scelto minuziosamente anche in base al packaging, al brand e agli ingredienti all’interno della formulazione. Numerosi sono anche gli studi fatti dagli esperti sul mondo della sudorazione. A emergere, per esempio, è l’attenzione anche all’alimentazione, per prevenire (o curare) i cattivi odori. Da moderare, ...

nicolejmas : Ma come fate a sapere sempre da carogna in estate che io mi faccio 3 docce al giorno e ho sempre dietro deodorante,… - _MrFrancis : RT @Angie_Lo7: Alcuni account di Twitter sono veri come il deodorante che più sudi e più sai di fresco. C'è gente che ci crede. - Angie_Lo7 : Alcuni account di Twitter sono veri come il deodorante che più sudi e più sai di fresco. C'è gente che ci crede. -