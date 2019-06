Beppe Vessicchio | Sono un architetto mancato | la musica una scelta di cuore

blogo

(Di martedì 25 giugno 2019) Il maestroospite dell’ultima puntata di ‘Questa è vita!’, lo show di Tv2000 in prima serata condotto da Michele La Ginestra e Arianna Ciampoli, in onda mercoledì 26 giugno alle ore 21.05. C’è stato un evento nella mia vita che ha spostato le mie aspettative. Facevo architettura, tanti anni fa, e continuavo anche a suonare. Facevo notte fonda e la mattina mi svegliavo presto per andare ai corsi. Mio padre ha dato la svolta: un giorno mi ha chiesto se quando mi fossi laureato avrei mai fatto l’. Risposi un secco ‘no’, ma se mi fossi preso cinque-dieci secondi per rispondere avrei mediato. Allora mi disse di dedicarmi totalmente alla. Tra gli ospiti anche il comico Roberto Ciufoli, l’attore Sebastiano Somma e l’attrice Sabrina Paravicini.: "un, launadi" pubblicato su ...

