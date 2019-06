Michael Jackson | a 10 anni dalla morte doc e speciali sul Re del Pop

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il 25 giugno 2009 morivae in questi 10il mito del Re del Pop non si è spento, neanche con la messa in onda di Leaving Neverland, il doc che ha raccolto le accuse di abusi sui bambini. A 10sua, invece, il ricordo sulla tv italiana passa per alcuni documentari in onda a ridosso dell'versario, tra eredità musicali e indagini legate alla sua. Vediamo cosa va in onda per ricordare- The King of Pop, su Sky Arte Martedì 25 giugno alle 22.05 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) va in onda in prima tv- The King of Pop, documentario diretto Finn White-Thomson che ripercorre tutta la vita dell’artista dai tempi dei The5 a This is it, il concerto evento mai tenutosi, ma diventato un evento cinematografico. Tra i successi e le tante tappe della sua carriera, il doc si ritaglia spazi per ...

