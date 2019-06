huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) In che Paese siamo se non bastano cinque-anni-cinque per inserire dei(documentati) nel “cervellone”? Succede a chi scrive, e finora ci si sono messe di mezzo lunghe catene burocratiche, uffici sguarniti di personale, intralci tecnici.Adesso ce n’è una nuova: quota 100. Quella misura ha la precedenza su tutto. E chi aspetta da anni? Aspetta ancora. O si rivolge a un avvocato, come appunto ho intenzione di fare tra qualche settimana. Aumentando così anche carte, iter burocratici, spese. Con buona pace dei tutori del popolo.Il “caso” è molto semplice, tanto semplice che si potrebbe risolvere in pochi secondi. Invece. Ho deirelativi agli anni 1990, 1991 e 1993, che tuttavia non compaiono nelle ricostruzioni fornite dall’Istituto. Cinque anni fa ho provato da sola a sbrogliare la matassa. Dove saranno ...

HuffPostItalia : L'Inps, la burocrazia e i contributi scomparsi - X_Ics_X : @HuffPostItalia E io incazzato con #DiMaio #rdc in evidenza alla sede da 4 mesi bloccato da #burocrazia @INPS_it ..… - X_Ics_X : @beppe_grillo #rdc #burocrazia #inps 4 mesi di attesa ancora senza risposta.. TE NE FREGA QUALCOSA? SIAMO 9000 BLOC… -