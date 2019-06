Due aerei militari si sono scontrati in volo nel nord della Germania | entrambi i piloti

Alaska - collisione tra Due aerei turistici durante una crociera : cinque morti : Una terribile tragedia si è verificata ieri nel sud dell'Alaska dove due aerei turistici si sono scontrati a mezz'aria. I velivoli trasportavano in totale 16 persone, 14 delle quali erano passeggeri della nave Royal Princess che stavano rientrando da una gita al parco nazionale del Misty Fjords National Monument. Al momento le cause dell'incidente non sono del tutto chiare, infatti l'autorità giudiziaria ha avviato le indagini per chiarire la ...