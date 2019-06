Claudia Cretti da sogno | suoi i titoli su strada e cronometro | la bergamasca punta a

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019)sogna la qualificazione a Tokyo 2020: weekend speciale per la ciclista italiani,paralimpici tricolore ae suLa rinascita di: dopo due anni di sacrifici a seguito del terribile incidente in cui è rimasta coinvolta durante il Giro d’Italia Rosa, la ciclista azzurra è tornata in sella alla sua bici e lo ha fatto in maniera impeccabile. Ad aprile è tornata a gareggiare nella categoria c5 del paraciclismo, conquistando subito una vittoria e giorno dopo giorno ha continuato ad allenarsi con costanza, fino ad ottenere lo scorso weekend una doppietta stratosferica. Un bis da: sabato il titolo italiano nellacat. C4, a Marostica, mentre domenica ha conquistato il titolo italiano nella prova suparalimpica a Bassano del Grappa. Una doppietta favolosa che fa volare, che adesso sogna ...

webecodibergamo : Claudia Cretti è tornata: bis tricolore Più vicino il sogno delle Paralimpiadi - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo paralimpico, tricolori: Claudia #Cretti vince il titolo due anni dopo il dramma - Alise0 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo paralimpico, tricolori: Claudia #Cretti vince il titolo due anni dopo il dramma -