Tiro con l’arco | European Games 2019 | Lucilla Boari e Mauro Nespoli si qualificano per la

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Paolo Monna si qualifica per la finale di pistola 10m - con il quarto punteggio : Arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, dove sono in corso le gare valide per gli European Games 2019. Paolo Monna si è infatti qualificato alla finale del contest di pistola 10m totalizzando 582/600 punti. Ottima la regolarità del tiratore azzurro capace di sfoderare serie tre serie da 96 e tre serie da 98 per arrivare al primo obiettivo di giornata. A primeggiare davanti a tutti è stato invece il russo Artem ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Finale per il Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna avanza nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 JUDO – Successo anche per Fabio Basile nei 73 kg, il campione olimpico avanza al secondo turno avendo la meglio sull’austriaco Reiter 9.38 JUDO – Christian Parlati supera il primo turno negli 81 kg superando il croato Druzeda 9.35 Tiro A SEGNO – La Finale maschile andrà in scena alle 10.30, adesso la qualificazione femminile con Maria Varricchio e Margherita ...

RiTiro estivo Napoli : raduno il 6 luglio - doppia sfida con Barcellona tra le amichevoli : Il Napoli sarà nuovamente in Ritiro a Dimaro-Folgarida quest’anno. I ragazzi di Carlo Ancelotti si raduneranno nella località della Val di Sole il 6 luglio 2019. Qui effettueranno la preparazione fisica di pre-campionato fino al 26 luglio 2019. I tifosi azzurri, oltre a poter seguire gli allenamenti della loro squadra del cuore, avranno modo di incontrare i loro beniamini e assistere ad una serie di spettacoli. In programma, poi, ci saranno tre ...

Giochi Europei di Minsk – Prima medaglia azzurra con l’Italia del Tiro con l’arco : bronzo a squadre : bronzo a squadre per gli Azzurri dell’arco ai Giochi Europei di Minsk: domani le sfide mixed team che valgono il pass per Tokyo 2020 Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualuccci regalano all’Italia dell’arco la Prima medaglia ai Giochi Europei di Minsk 2019. Gli azzurri vincono il bronzo nel ricurvo a squadre battendo 6-2 al Spagna. Domani le sfide del mixed che valgono la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Se ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : azzurre subito fuori nella gara a squadre - oro alla Gran Bretagna : Le azzurre vengono subito eliminate nella gara a squadre femminile dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). nella scorsa edizione a Baku l’Italia aveva conquistato il titolo, mentre questa volta il terzetto formato da Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Vanessa Landi viene sconfitto ai quarti dalla Germania (Kroppen, Richter e Unruh) con il netto punteggio di 6-0. Le azzurre hanno perso di misura il primo set 54-53. Poi nel ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Italia di bronzo nella gara a squadre! Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci salgono sul podio : L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre maschile dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il terzetto formato da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci ha battuto con il punteggio di 6-2 la Spagna (Acha Gonzalez, Alvarino Garcia e Castro Barcala) salendo così sul terzo gradino del podio. Un match aperto alla grande dagli azzurri, che vincono il primo set 57-52 e si ripetono subito dopo con ...

Tiro a volo - European Games 2019 : nel trap femminile Silvana Stanco e Jessica Rossi sono seconda e terza dopo 75 piattelli! : Brilla l’Italia del Tiro a volo anche nella prime giornata di eliminatorie del trap femminile agli European Games di Minsk: Silvana Stanco e Jessica Rossi, le due azzurre che hanno già staccato il pass olimpico per la Federazione italiana, sono rispettivamente seconda e terza dopo 75 piattelli. In testa troviamo la spagnola Fatima Galvez con 70/75, ma alle spalle dell’iberica ci sono subito le due azzurre, con Silvana Stanco in ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : i risultati del ranking round. Brillano Nespoli e Boari : Sono iniziate oggi le gare del Tiro con l’arco agli European Games di Minsk (Bielorussia). In questa prima giornata di competizioni si sono svolti i ranking round di tutte le categorie, che hanno determinato gli accoppiamenti per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dall’arco olimpico, dove brilla Mauro Nespoli, che chiude al quarto posto con 678 punti e accede direttamente ai sedicesimi di finale, in ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Si parte con Tiro con l’arco - basket 3×3 e boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.48: Quello di oggi sarà solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi dieci giorni con tante gare in programma, qualche carta olimpica in palio, titoli europei che verranno assegnati in alcune discipline e ovviamente tante emozioni e tanto spettacolo 7.45: Una buona giornata agli appassionati di sport olimpici! Ci siamo! Scatta oggi a Minsk la seconda edizione degli European Games, una ...

Scandalo nel mondo del calcio - calciatori sorpresi in albergo con prostitute : allontanati dal riTiro [NOMI e DETTAGLI] : Inizio da dimenticare per il Nicaragua nella CONCACAF Gold Cup, pesante sconfitta per la squadra allenata da Henry Duarte, 4-0 contro la Costa Rica ma adesso deve fare i conti con un nuovo Scandalo. Dopo la sconfitta tra calciatori hanno chiamato delle prostitute e le hanno portate in albergo, i nomi sono quelli di Marlon Lopez, Carlos Montenegro and Carlos Chavarria. “Abbiamo deciso di espellere i tre giocatori per gravi mancanze ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Italia molto ambiziosa e a caccia del pass olimpico femminile per qualificare il Team Mixed a Tokyo : Archiviata da soli quattro giorni la rassegna iridata di ‘s-Hertogenbosch non c’è tempo per riposare per la Nazionale Italiana di Tiro con l’arco, impegnata dal 21 al 27 giugno negli European Games di Minsk, competizione valevole per la qualificazione olimpica. In Bielorussia va in scena il secondo evento di qualificazione a Cinque Cerchi per quanto riguarda gli atleti del Vecchio Continente, con l’Italia che proverà ad ...

Gold Cup calcio 2019 - tre giocatori del Nicaragua cacciati dal riTiro : hanno trascorso la notte con delle prostitute : La Gold Cup continua a fare parlare di sé e non per i risultati sportivi. La rassegna continentale nordamericana torna sotto i riflettori per un altro episodio extra calcistico dopo che Yasmani Lopez, capitano di Cuba, ha fatto perdere le proprie tracce in seguito alla sconfitta per 7-0 contro il Messico. Ieri tre giocatori del Nicaragua (il centrocampista Marlon Lopez, il difensore Carlos Montenegro, l’attaccante Carlos Chavarria) sono ...

Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino - audio e testo di Vento del Sud : Soffia brezza d'estate nel nuovo singolo dei Tiromancino. Vento del Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo. Vento del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei Tiromancino, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno ...