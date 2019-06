Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy A10s | ecco gli ultimi rumor su microSD | batteria e altro

Manuale Galaxy Tab S4 Samsung Guida uso Tab : Manuale Samsung Galaxy Tab S4 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab S4.

Samsung pensiona Galaxy S7 e S7 edge : niente più patch di sicurezza trimestrali : A oltre tre anni dalla commercializzazione Samsung decide di togliere Samsung Galaxy S7 e S7 edge dal gruppo che riceve le patch di sicurezza ogni tre mesi.

Samsung al lavoro su Galaxy A90 5G e Galaxy M30s : Samsung è al lavoro su due nuovi smartphone di fascia media, tra i quali spicca anche uno smartphone con connettività 5G.

Potete comprare Samsung Galaxy S10 senza IVA - solo online e solo da Trony : Samsung Galaxy S10 è in offerta sul sito Trony grazie alla nuova promozione "Sconto IVA": lo smartphone viene proposto con un ribasso del 18,04%, pari allo scorporo dell'IVA.

Make & Play 3D dovrebbe debuttare con Samsung Galaxy Note 10 : Samsung ha presentato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la domanda di registrazione per il marchio "Make & Play 3D"

Tre novità pesanti per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia con patch giugno : Giornate molto calde anche in Italia per quanto riguarda device come i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, in riferimento a tutti coloro che erano ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento di giugno. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, con le prime notizie in giro per il mondo, non si tratta della solita patch destinata a migliorare gli standard di sicurezza. Tramite il download del firmware in questione, infatti, andremo incontro ad ...

La fine dei Samsung Galaxy S7 : rimossi dagli aggiornamenti trimestrali : Non troppo tempo fa i Samsung Galaxy S7 erano passati dagli aggiornamenti di sicurezza mensili a quelli trimestrali, con il sommo dispiacere di chi ancora non ha per niente intenzione di disfarsi del terminale, una delle pietre miliari delle recenti fortune del colosso di Seul. Come riportato dal 'TAS', la situazione potrebbe presto ulteriormente peggiorare, essendo i Samsung Galaxy S7 stati sostituiti già tre volte nel ruolo di top di gamma. ...

Aggiornate Samsung Galaxy S9 e S9+ - ci sono la Modalità notte e le patch di sicurezza di giugno in Italia : Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo in Italia le patch di sicurezza di giugno 2019 e la tanto attesa Modalità notte per la Fotocamera.

Ecco Motorola Moto E6 - un cerottino alla Samsung Galaxy S5 : Il Motorola Moto E6 è uno degli smartphone che Lenovo potrebbe lanciare nei prossimi mesi e nelle ultime ore sono emerse in Rete le sue principali feature

Catodi di Nickel e Samsung Galaxy Fold 5G sono all'orizzonte : Samsung SDI migliorerà le prestazioni delle sue batteria cilindriche utilizzando Catodi di tipo NCA; nel fratempo la Wi-Fi alliance ha certificato la versione 5G di Samsung Galaxy Fold.

Importanti aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) - A8 Star - J7 Pro - A7 (2018) e J3 (2017) : aggiornamenti in rollout in casa Samsung: mentre Samsung Galaxy A8 Star, Galaxy J7 Pro e Galaxy Tab A 10.5 (2018) ricevono Android 9 Pie, Galaxy A7 (2018) e Galaxy J3 (2017) accolgono le patch di sicurezza di giugno 2019.

ASUS ROG Phone 2 - Nubia Red Magic 4 e Samsung Galaxy Note 10 Tesla Edition in arrivo nel 2019 : ASUS è pronta a rilasciare il proprio nuovo gaming Phone, annunciando la propria intenzione di continuare nel mercato degli smartPhone mentre per il nuovo modello Red Magic dovremo attendere qualche mese. Intanto anche Samsung lavora a una versione speciale del prossimo flagship. Scopriamo tutti i dettagli. ASUS ROG Phone 2 Sarà presentato il 23 luglio, […] L'articolo ASUS ROG Phone 2, Nubia Red Magic 4 e Samsung Galaxy Note 10 Tesla ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera inedita - mentre spunta Galaxy Watch 2 : Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera ad apertura variabile in tre stadi e un nuovo caricabatterie wireless, mentre sarebbe in arrivo Samsung Galaxy Watch 2.

In Italia la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 : N960FXXU3CSF9 avviato : Si è passati in tempi record dal parlarvi dell'aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy Note 9 tedeschi, con l'inclusione della tanto attesa Night Mode, al rilascio dello stesso pacchetto anche in Italia, nell'ambito degli esemplari no brand. Siamo lieti di annunciarvi l'avvio della diffusione OTA della serie firmware N960FXXU3CSF9, che ha lasciato i laboratori degli sviluppatori del colosso di Seul solo lo scorso 12 giugno. Oltre ad un ...