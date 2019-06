Qualità delle spiagge | l’Italia è nona in Europa per acque ottime Ma è la peggiore per

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Tantelimpide e bellissime, ma anche un grave problema di inquinamento. La situazione dei siti balneari italiani racconta di eccellenze ed esempi negativi. Il nostro Paese è nono nella classifica europea per l’ottimasuedi balneazione, ma al contempo è anche il Paese europeo con il maggior numero di siti coninquinate. Secondo il rapporto 2018 della Commissione europea e dell’Agenzia Ue per l’ambiente, la percentuale dibalneabili italiane classificata come “eccellente” e “buona” è pari al 95,2% del totale, su una media europea dell’85%. Ma sono in aumento i siti balneabili, sulla costa e nell’entroterra, dove l’acqua è di bassa: sono 89 i siti italiani inquinati, davanti ai 54 della Francia e ai 50 della Spagna. L’Italia è il Paese con il maggior numero didi balneazione, circa ...

