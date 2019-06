NBA – Kemba Walker fa chiarezza sul proprio futuro | “resto agli Hornets perchè adoro

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Il playmaker degliè finito nel mirino dei Lakers, ma la sua priorità è restare nella franchigia di Michael Jordan Il nome diresta il più gettonato per ricoprire il ruolo di playmaker ai Lakers, soprattutto dopo l’addio di Lonzo Ball, inserito nella trade per portare in giallo-viola Anthony Davis. Chris Keane/Icon SMI Nei ranking sui free agent, il miglior marcatore nella storia degli(12.009 punti) è secondo solo a Kawhi Leonard, Kevin Durant e Kyrie Irving: una conferma di comepossa essere un profilo intrigante per molte franchigie. Intervenuto a Parigi per alcuni eventi legati alsponsor, il 29enne ha sottolineato: “sono una persona leale, Charlotte e Michael Jordan mi hanno dato una chance. Durante la mia carriera ho sempre provato a dare per questa organizzazione tutto quello che ho. La mia priorità è restare. MJ è il ...

