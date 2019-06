Visco | se si alimenta paura mercati reagiscono

Visco : «Incubo del disavanzo invivibile - i mercati reagiscono se si alimenta la paura» : I mercati reagiscono se si alimenta la paura: va ridotta la sfiducia nei confronti dell'Italia non inseguendo obiettivi dannosi, ma enfatizzando la capacità di crescita. Così in...

Spread - il governatore Visco : “Sale se si alimenta la paura di distaccarci dall’Ue. Debito inesigibile? Il rischio è pari a zero” : “Va ridotta la sfiducia non inseguendo obiettivi dannosi, e va enfatizzata la capacità di crescita dell’economia attraverso investimenti pubblico-privati”. Così governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che mette in guardia da “l’incubo del disavanzo che non asseconda la richiesta di stabilità dei mercati”. Se “si alimenta la paura, che molti di noi possono avere, che alla fine la politica sia ...